Первый серийный беспилотник Akıncı поднялся в небо

Турция освоила производство тяжёлых дронов. Вчера, 20 мая, портал savunmasanayist.com сообщил о том, что первый серийный беспилотник Akıncı производства компании Baykar Defense успешно совершил полёт.

По словам руководителя компании Baykar Сельчука Байрактара, Bayraktar Akıncı S-1 завершил первые лётные испытания, открыв возможности для дальнейших тестов, в том числе огневых. При этом ранее опытные образцы Akıncı уже тестировались на использование инертных боеприпасов MAM-L, MAM-C и MAM-T.

Первый полёт Bayraktar Akıncı S-1 Источник изображения: savunmasanayist.com

Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı стал одним из первых проектов совместного предприятия Black Sea Shield, созданного украинской госкомпанией «Укрспецэкспорт», входящей в состав концерна «Укроборонпром», и турецким предприятием Baykar Defence. Akıncı предназначен для ведения оперативно-стратегической воздушной разведки, а также нанесения авиационных ударов по объектам противника. Беспилотник оснащён современными системами наблюдения.

Инфографика возможностей беспилотника Akıncı Источник изображения: defence-ua.com

Akıncı может находиться в воздухе до 24 часов, имеет максимальную высоту полёта 12 км и радиус действия 250 км. Максимальная скорость полёта беспилотника составляет 463 км/ч. Вес полезной нагрузки — 1350 кг (450 кг внутренней и 900 кг навесной). Одной из главных особенностей Akıncı является возможность вооружения боеприпасами, которые применяются в обычной авиации. Речь идёт о различных типах ракетного и бомбового вооружения, в том числе турецких дальнобойных крылатых ракетах SOM, способных уничтожать цели на расстоянии 250 км и построенных с использованием стелс-технологий. Эта ракета общей массой в 600 кг несёт более 200 кг взрывчатки.