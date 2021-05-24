Войти
WarSpot

Первый серийный беспилотник Akıncı поднялся в небо

492
0
0

Турция освоила производство тяжёлых дронов. Вчера, 20 мая, портал savunmasanayist.com сообщил о том, что первый серийный беспилотник Akıncı производства компании Baykar Defense успешно совершил полёт.

По словам руководителя компании Baykar Сельчука Байрактара, Bayraktar Akıncı S-1 завершил первые лётные испытания, открыв возможности для дальнейших тестов, в том числе огневых. При этом ранее опытные образцы Akıncı уже тестировались на использование инертных боеприпасов MAM-L, MAM-C и MAM-T.

Первый полёт Bayraktar Akıncı S-1

Источник изображения: savunmasanayist.com

Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı стал одним из первых проектов совместного предприятия Black Sea Shield, созданного украинской госкомпанией «Укрспецэкспорт», входящей в состав концерна «Укроборонпром», и турецким предприятием Baykar Defence. Akıncı предназначен для ведения оперативно-стратегической воздушной разведки, а также нанесения авиационных ударов по объектам противника. Беспилотник оснащён современными системами наблюдения.

Инфографика возможностей беспилотника Akıncı

Источник изображения: defence-ua.com

Akıncı может находиться в воздухе до 24 часов, имеет максимальную высоту полёта 12 км и радиус действия 250 км. Максимальная скорость полёта беспилотника составляет 463 км/ч. Вес полезной нагрузки — 1350 кг (450 кг внутренней и 900 кг навесной). Одной из главных особенностей Akıncı является возможность вооружения боеприпасами, которые применяются в обычной авиации. Речь идёт о различных типах ракетного и бомбового вооружения, в том числе турецких дальнобойных крылатых ракетах SOM, способных уничтожать цели на расстоянии 250 км и построенных с использованием стелс-технологий. Эта ракета общей массой в 600 кг несёт более 200 кг взрывчатки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Компании
Укроборонпром
Укрспецэкспорт
Проекты
БПЛА
Похожие новости
22.01.2021
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
01.12.2020
В Украине не осталось боеприпасной отрасли
30.10.2019
Украина и Турция обсудили активизацию сотрудничества в сфере ВТС
23.08.2019
Украина и Турция будут совместно строить дроны
01.04.2019
Киев получил от Анкары ударный "Знаменосец"
12.12.2018
Основные тенденции украинского оружейного экспорта и импорта в 2018 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:44
  • 64
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно