Войти
Военно-промышленный курьер

Крейсер «Пётр Великий» вышел в Баренцево море

280
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Флагман Северного флота – тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» вышел в Баренцево море для отработки задач межвидового учения во взаимодействии с кораблями охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил, подводными лодками, противолодочной, бомбардировочной и истребительной авиацией армии ВВС и ПВО флота.

В ходе учения, которое проводится под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева, будут отработаны задачи развёртывания в море надводных и подводных сил флота, противоминного обеспечения и минных постановок, поиска подводных лодок условного противника, отражения воздушного нападения, ведение артиллерийского боя с условным надводным кораблём, атака подводной лодки, а также отдельные элементы радиоэлектронной борьбы во время ведения боевых действий на море.

В ходе учения также будут проведены артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы и стрельбы из противолодочного оружия.

Учение пройдёт в полигонах Северного флота в ближней морской зоне. Районы выполнения боевых упражнений с оружием будут временно закрыты для судоходства и полётов авиации,  сообщили в пресс-служба СФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
СФ
Похожие новости
31.07.2019
Богатыри Невы
22.04.2019
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" встретил День корабля на учении в Баренцевом море
25.09.2017
В Арктике завершилась серия учений Северного флота с пусками крылатых ракет
18.09.2017
АПЛ "Дмитрий Донской" присоединилась к силам Северного флота на учениях
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
26.07.2017
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". Досье
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:44
  • 64
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно