Хороший кондиционер до 15000 рублей: миф или реальность?

Ценовая политика для многих покупателей является решающим фактором в пользу покупки определенного кондиционера. Принято считать, что климатическое оборудование с невысокой стоимостью по умолчанию не может быть качественным. На практике же стереотип не соответствует действительности.

Низкая цена — не показатель качества

Кондиционеры до 15000 рублей точно так же как дорогостоящие модели могут прослужить гораздо дольше заявленного среднестатистического периода эксплуатации. Кроме этого они могут порадовать неплохими характеристиками, которые удовлетворят требования не взыскательных клиентов. Обычно к категории экономкласса климатической техники относят классические кондиционеры, в то время как сплит-системы стоят несколько дороже.

Такие предложения, помимо привлекательного ценника, отличаются еще и простотой монтажа. Только для охлаждения их возможностей вполне хватает. Но, чтобы получить все возможные преимущества от относительно дешевого приобретения, потребуется правильно рассчитать его холодильную мощность. Она предусматривает простую формулу: площадь помещения делят на 10. Получившийся результат — это и есть минимальный предел.

Если приобрести устройство, проигнорировав правило равнения на холодильную мощность, то это приведет к более быстрому износу двигателя. Из-за некорректного выбора температура воздуха в комнате не будет опускаться до нужного показателя, что сделает покупку неоправданной.

Так как обычно кондиционеры до 15000 рублей не отличаются большой мощностью, а покупатели не обращают внимания на этот критерий, то получается, что покупка не соответствует возложенным ожиданиям. Это порождает миф о том, будто недорогая климатическая техника плохо охлаждает.

Как выбрать дешевый кондиционер, который себя хорошо зарекомендует

Чтобы покупка была сделана не зря, следует выбирать устройство не только исходя из квадратуры комнаты. Также потребуется учитывать:

количество людей, находящихся в комнате на момент работы;

выделение тепла от других электроприборов (особенно актуально в офисах, рядом с серверными);

площадь остекления;

качество изоляции (отделка стен, потолка).

С учетом всего вышеперечисленного придется накинуть сверху еще 15-10% для определения окончательного результата.

Кроме этого нужно учитывать, что стандартная сплит-система до 15000 рублей предусматривает циклическое функционирование. Это означает, что компрессор работает до того момента, пока не будет достигнута установленная температура в комнате. Потом система отключается. Включение происходит сразу после того, как температура повысится до предельно допустимого порога. Если комната маленькая, то включение/отключение будет производиться часто, из-за чего ресурс станет быстрее вырабатываться.

С этим придется смириться, так как только инверторный формат компрессора предполагает другой алгоритм: при достижении нужной температуры техника не выключается, а просто переходит в поддерживающий режим. Такие альтернативы хотя и служат дольше, и не шумят, но к бюджетным решениям не относятся.

Скромные по стоимости кондиционеры обычно работают только на охлаждение. Иногда к основной функции добавляется:

обогрев;

автоматическая очистка;

осушение.

Иногда встречается и опция защиты от обледенения, но это касается сплит-систем, так как они способны не только охлаждать, но и обогревать в межсезонье. Если же хочется максимально сэкономить, то можно найти модель, которая работает только в режиме охлаждения, просто выбрав подходящую мощность и показатель потребления энергии.