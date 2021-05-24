В России назвали изобретателя самого страшного оружия в мире

Советский физик-теоретик Андрей Сахаров является одним из изобретателей самого страшного оружия в мире — водородной бомбы. Посвященую выдающемуся ученому колонку для ТАСС написал член Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат технических наук Дмитрий Хазанов.

Специалист напоминает, что кроме проекта водородной бомбы РДС-6, ученый предложил создать ядерную торпеду Т-15, называемую «огромным боеприпасом, подрыв которого в 200–300 километрах от побережья США должен был вызвать искусственное цунами». Данная идея физика не нашла поддержки среди советских военных.

Кандидат технических наук пишет, что 1950-е годы Сахаров стал одним из разработчиков теоретической основы термоядерного реактора, дальнейшее развитие которой привело к появлению токамака.

Историк отмечает, что Сахаров отличался неоднозначностью взглядов, в 1960-е годы все больше выступая против дальнейшей гонки вооружений. Хазанов пишет, что, начиная с 1970-х годов, огромное влияние на ученого оказывала его вторая жена Елена Боннэр, родители которой были репрессированы.

Кандидат технических наук отмечает, что Дмитрий, один из родных сыновей Сахарова от первого брака, в 15 лет был передан на воспитание в семью родственников. «Дмитрий учился на физико-математическом факультете МГУ, но окончить его не смог, высшего образования так и не получил, жил весьма скромно, об отце говорил скупо. По свидетельству журналиста Сергея Медведева, родные дочери Татьяна и Любовь также неохотно беседовали на эту тему, каких-либо благ в наследство не имели», — пишет Хазанов.

В апреле Центробанк России сообщил, что намерен выпустить серебряную памятную монету номиналом два рубля в честь 100-летия советского ученого, диссидента и лауреата Нобелевской премии мира Сахарова.

Иван Потапов