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ЦАМТО

"Вертолетная сервисная компания" заключила контракт на ремонт Ми-172 Республики Корея

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Ми-172 (слева) и "Ансат
Россия готова продолжить поставки в Индию вертолетов - хорошо зарекомендовавших себя моделей Ми-172 (слева), а также легкого вертолета "Ансат".
Источник изображения: Марина Лысцева / ТАСС

ЦАМТО, 21 мая. "Вертолетная сервисная компания" (ВСК) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках выставки HeliRussia 2021 подписала контракт с компанией RF Focus Corp. на выездной капремонт вертолета Ми-172 в Республике Корея.

В соответствии с контрактом, ВСК организует выполнение выездного капитального ремонта вертолета Ми-172, его систем и агрегатов. Работы будут выполняться специалистами ВСК в условиях авторизованного холдингом "Вертолеты России" сервисного центра в городе Чонджу.

"Вертолетная сервисная компания" имеет большой опыт по ремонту российской вертолетной техники, эксплуатируемой в Республике Корея, и очередной контракт свидетельствует о высоком уровне доверия наших заказчиков. Подписанный сегодня документ позволит нам продлить ресурс и срок службы вертолета Ми-172, который используется в Корее для выполнения широкого спектра авиационных работ", – отметил управляющий директор ВСК Иван Серов.

Ми-172 – сертифицированный для пассажирских перевозок вертолет семейства Ми-17, который зарекомендовал себя как надежная машина с высоким уровнем безопасности. Ми-172 имеет двухдвигательную силовую установку и спроектирован по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом. Улучшенные характеристики вертолета удовлетворяют особым требованиям пассажирских перевозок. Кроме пассажирской и VIP-модификации существует также транспортный, медико-эвакуационный, поисково-спасательный и пожарный варианты исполнения данной машины. Среди особенностей вертолета Ми-172 – большой запас мощности силовой установки, отличные высотные характеристики, просторная кабина, различные варианты авионики, автономность при подготовке к полетам и обслуживании.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Россия
Южная Корея
Продукция
Ми-17
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