Новый российский спутник «Арктика-М» проконтролирует вулканическую обстановку

При проведении летных испытаний нового российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Арктика-М» ученые холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») протестировали возможность и подтвердили эффективность использования целевой аппаратуры спутника для оперативного мониторинга вулканической активности, сообщила пресс-служба РКС.

Комплексное использование разнотипных данных ДЗЗ и технологий их интерпретации совместно с данными геолого-геофизических исследований позволяет оптимизировать действия экстренных служб по минимизации возможных последствий извержений вулканов и распространения пепловых шлейфов, скоординировать работу экологических организаций и сообществ, а также поднять исследования в области вулканологии на качественно новый уровень.

Разработанный в РКС спутниковый сканер МСУ-ГСМ провел многоспектральную съемку и предоставил исходные данные для анализа активности двух вулканов – Этна в Италии и Фаградальсфьядль в Исландии.

«В поле «цифрового зрения» целевой аппаратуры космического аппарата «Арктика-М» попадают все действующие вулканы северного полушария Земли. Спектральные и геометрические характеристики МСУ-ГСМ позволяют обнаруживать такие объекты из космоса – высокая чувствительность аппаратуры позволяет выявлять и оценивать термические аномалии, отслеживать динамику вулканогенных процессов и энергетические характеристики скоротечных извержений, несмотря на малые размеры «горячей» зоны вулкана», – сообщил руководитель Научного центра оперативного мониторинга Земли РКС Андрей Емельянов.

Результаты дистанционного зондирования вулкана Фаградальсфьядль в 40 км от Рейкьявика – столицы Исландии – подтвердили способность целевой аппаратуры вести многофакторный анализ спектральных характеристик объекта наблюдения. Полученные данные позволили оценить объем выбросов пепла как безопасный для здоровья жителей окрестных территорий. При этом аппаратура в реальном времени фиксировала в атмосфере повышенное содержание выбросов, которые продолжали распространяться в течение нескольких часов.

Данные съемки извержения вулкана Этна продемонстрировали высокую температурную чувствительность спектрального канала 3,5–4,1 мкм целевой аппаратуры для наблюдения высокотемпературных источников излучения на поверхности Земли. В ходе извержения вулкана спутником фиксировалась его тепловая активность. При собственном пространственном разрешении 4 км сканер МСУ-ГСМ наблюдал термические процессы в раскаленном кратере вулкана размером всего несколько сотен метров.

Гидрометеорологический космический аппарат «Арктика-М» запущен 28 февраля 2021 года, сейчас проходят его летные испытания. Спутник предназначен для обеспечения круглосуточного мониторинга поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Применение данных ДЗЗ с космического аппарата «Арктика-М» будет способствовать социально-экономическому развитию северных регионов России.