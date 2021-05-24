Haber7 (Турция): крупнейший козырь в руках Турции против агрессивной политики Израиля! Ослепнет...

В Турции считают, что давление на Тель-Авив в период последнего противостояния с ХАМАС было недостаточно жестким. Поэтому автор полагает, что Анкаре нужно именно сейчас достать свой главный козырь, который способен нанести серьезный удар по Израилю. Но тогда придется принести в жертву и без того натянутые отношения с США... Читатели призывают действовать, не раздумывая.

Стало известно, что в ответ на агрессивную политику Израиля Турция держит на столе один из крупнейших козырей в своих руках, коим является база Кюреджик.

Один из шагов, которые могут быть предприняты против резни Израиля в Палестине, - база Кюреджик. Несмотря на то что Турция на стадии одобрения проекта поставила условие - использование только Североатлантическим альянсом, сведения, получаемые здесь, передаются Израилю. Ситуация с Кюреджиком - важнейшей базой, защищающей Израиль от возможной атаки с применением баллистических ракет, в настоящее время обсуждается.

На фоне недостаточно жесткого международного давления против злодеяний Израиля в Палестине база Кюреджик снова возникла на повестке дня как самый важный козырь в руках Турции против Израиля. Эта база используется для обеспечения защиты Израиля, несмотря на условие, поставленное Турцией во время ее развертывания.

Радиолокационная станция Кюреджик была установлена в соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Лиссабоне в 2010 году в рамках защиты НАТО от баллистических ракет.

Сильно отличается от других радаров

Строительство базы было завершено американским персоналом в феврале 2012 года. Управление радиолокационной станцией в рамках Европейского поэтапного адаптивного подхода осуществляется командованием военно-воздушных сил НАТО на авиабазе Рамштайн в Германии. На базе Кюреджик дислоцирована система THAAD, состоящая из радаров обнаружения баллистических ракет, которые называются AN / TPY2 и в отличие от известных радаров контролируют очень большие высоты, а также ракетных систем. На территории НАТО радары системы THAAD, предназначенной для защиты НАТО от баллистических ракет большой дальности со стороны России и Ирана, находятся в США и в Турции, в Кюреджике. При этом такие не входящие в НАТО страны, как Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, также включены в систему. Кроме того, в Катаре тоже есть РЛС раннего предупреждения.

Следит за Ираном и Россией

Радар в Кюреджике может сканировать территорию в тысячу километров под углом 120 градусов. Благодаря этой функции он обеспечивает эффективную защиту от баллистических ракет дальностью 1,3 тысячи километров. Способен эффективно контролировать регион в том числе в силу своей мобильности. А ракеты системы, предназначенные для уничтожения возможной угрозы для НАТО, размещены в Польше и Румынии. США заявили, что в тех местах, где нет ракет, защиту будут обеспечивать корабли с системой "Иджис" (Aegis). В этой связи корабли с "Иджис" образуют мобильную разрушительную силу системы.

Неотъемлемая часть раннего предупреждения

Учитывая функционирование и зону покрытия системы, Кюреджик и Катар способны заранее в течение самого продолжительного времени отследить возможную баллистическую ракету, запущенную в регионе, в зависимости от места запуска. По этой причине РЛС в Кюреджике имеет жизненно важное значение для противодействия угрозам баллистических ракет в регионе.

Условие Турции

Турция на стадии одобрения проекта поставила условие - использование только для НАТО. В этой связи разведывательная информация, получаемая с РЛС в Кюреджике, отправляется НАТО и США. Однако считается самим собой разумеющимся, что эти сведения передаются странам Персидского залива и Израилю в соответствии со специальным соглашением с США по защите от баллистических ракет.

Комментарии читателей:

Гражданин: Я думаю, надо закрыть.

Гражданин: Ошибка, что не сделали этого до сих пор.

патриот: Чего еще вы ждете????

Один гражданин: Радар в Кюреджике - это зонтик для защиты Израиля.

Ариф: Эта база следит за Турцией.

Эюп1: Давайте воспользуемся этим нашим правом.

Орхан: А где мы в этой системе?

Махмут Эргюн: Атомная бомба! Другого выбора нет!!!

Серин: Израиль - убийца.