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РИА Новости

Эксперт оценил планы нарастить у "Адмирала Виноградова" возможности ПВО

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Генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ во Владивостоке
Генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Тихоокеанский флот получит противолодочный корабль с расширенными возможностями ПВО. В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о новых возможностях модернизированного проекта 1155 "Адмирал Виноградов".

Следующим большим противолодочным кораблем проекта 1155, который модернизируют для Тихоокеанского флота, станет "Адмирал Виноградов", сообщил командующий флотом Сергей Авакянц.

"В настоящее время завершается проработка перспективного облика корабля. Предлагается серьезно увеличить и расширить состав его ударного ракетного вооружения, стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне", – рассказал он газете "Красная звезда".

"Адмирал Виноградов" вооружен ракетными комплексами "Кинжал" и "Раструб", артиллерийскими установками АК-100 и АК-630, пушками 21-КМ. В составе флота он находится с 1989 года.

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    В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке

    Виктор Литовкин прокомментировал планы нарастить у корабля возможности по противовоздушной обороне.

    "Он будет способен обнаруживать военные цели на бо́льшем расстоянии, пресекать полет ударных средств противника своими противовоздушными ракетами или снарядами. Такие корабли, как "Адмирал Виноградов", были созданы еще в советские времена, за это время произошло резкое наращивание систем противовоздушной обороны, появились новые комплексы. После их установки у кораблей будут повышенные возможности для борьбы с воздушными целями как низколетящими, так и высоколетящими, с ракетами средней и меньшей дальности, которые может применять противник. На нашем флоте сейчас есть очень мощные и очень эффективные системы противовоздушной обороны, они уже стоят на новых фрегатах, эсминцах, на крейсерах. Они показали очень высокую надежность во время боевой службы в Средиземном море и в Индийском океане", – сказал Виктор Литовкин.

    Ранее для Тихоокеанского флота модернизировали корабль того же проекта 1155 "Маршал Шапошников". Теперь это фрегат с современными комплексами ударных ракет и новейшими артиллерийскими установками. В будущем на него могут установить гиперзвуковые ракеты "Циркон".

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    Страны
    Индия
    Россия
    Продукция
    АК-100
    АК-630 Ласка
    Кинжал ЗРК
    Циркон-С 3М22
    Проекты
    ГЗЛА
    пр. 1155
    ТОФ
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