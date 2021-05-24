Эксперт оценил планы нарастить у "Адмирала Виноградова" возможности ПВО

Тихоокеанский флот получит противолодочный корабль с расширенными возможностями ПВО. В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о новых возможностях модернизированного проекта 1155 "Адмирал Виноградов".

Следующим большим противолодочным кораблем проекта 1155, который модернизируют для Тихоокеанского флота, станет "Адмирал Виноградов", сообщил командующий флотом Сергей Авакянц.

"В настоящее время завершается проработка перспективного облика корабля. Предлагается серьезно увеличить и расширить состав его ударного ракетного вооружения, стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне", – рассказал он газете "Красная звезда".

"Адмирал Виноградов" вооружен ракетными комплексами "Кинжал" и "Раструб", артиллерийскими установками АК-100 и АК-630, пушками 21-КМ. В составе флота он находится с 1989 года.