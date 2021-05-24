Эксперт оценил планы нарастить у "Адмирала Виноградова" возможности ПВО

Тихоокеанский флот получит противолодочный корабль с расширенными возможностями ПВО. В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о новых возможностях модернизированного проекта 1155 "Адмирал Виноградов".
Следующим большим противолодочным кораблем проекта 1155, который модернизируют для Тихоокеанского флота, станет "Адмирал Виноградов", сообщил командующий флотом Сергей Авакянц.
"Адмирал Виноградов" вооружен ракетными комплексами "Кинжал" и "Раструб", артиллерийскими установками АК-100 и АК-630, пушками 21-КМ. В составе флота он находится с 1989 года.
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В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке
Виктор Литовкин прокомментировал планы нарастить у корабля возможности по противовоздушной обороне.
Ранее для Тихоокеанского флота модернизировали корабль того же проекта 1155 "Маршал Шапошников". Теперь это фрегат с современными комплексами ударных ракет и новейшими артиллерийскими установками. В будущем на него могут установить гиперзвуковые ракеты "Циркон".
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