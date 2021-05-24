Американская "Тунгуска" лишь отдаленно напоминает российский оригинал

Кроме макетов боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72 и Т-80, американские военные используют имитации другой военной техники российского производства. Например, два года назад на полигоне Форт Ирвин был замечен фальшивый самоходный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

Его, как и другие образцы, выполнили на шасси старого гусеничного бронетранспортера М113. Хотя, вроде бы установили макеты и восемь "ракетных контейнеров", но создается, впечатление, что работники предприятия, на котором был размещен этот заказ, как-то не особенно старались, чтобы "ЗРПК" сильно походил на настоящую машину.

Ранее, в 80-е годы такие работы проводились более качественно, например, на базе самоходно-артиллерийской установки М109 был изготовлен макет "ЗСУ-23-4". Для этого демонтировали 155-мм гаубицу, а вместо нее установили четверку "малокалиберных пушек". На крышу башни водрузили "антенну локатора".

Подобия "Шилок" также изготовлялись на основе легкого танка американских воздушно-десантных войск M551 Sheridan, но в таких версиях качество также хромало.

По некоторым данным, в свое время американцы смогли получить от Израиля несколько захваченных у арабских армий ЗСУ-23-4, однако их использовали только на испытаниях перспективной на тот момент авиационной техники.

Судя по публикациям в Сети, учебные сражения иногда заканчиваются реальными потерями. Так, в 2018 году в ходе маневров по техническим причинам сгорела одна американская"БМП-2".

Советская ЗСУ-23-4 «Шилка» на шасси САУ М109 ВС США pic.twitter.com/TWVSCUowhG — Кай из Бруннен-Джи (@djat_ir) March 20, 2019

Алексей Брусилов