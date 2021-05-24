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Китайский 20-ствольный 30-мм корабельный зенитный артиллерийский комплекс

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Вслед за клоном (тип 730, он же H/PJ-12) 30-мм семиствольного корабельного зенитного артиллерийского комплекса Goalkeeper, в Китае, как известно, был создан его 11-ствольный вариант (тип 1130, он же H/PJ-11), но на этом, как видно, китайская творческая конструкторская мысль решила не останавливаться.

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в "Нужно больше стволов"

В Китае экспериментируют с 20-ствольной корабельной зенитной артиллерийской установкой.

Впечатление, исходя из фото со стрельб, что в отличие от подобных обычных систем, тут одновременно стреляет два ствола из двадцати, то есть верхний и нижний.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
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