Маск допустил возможность обжить Марс

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил в пятницу, 21 мая, что человечество со временем сможет обжить Марс.

«Можно обжить. Сначала, конечно, в условиях давления, под стеклом. Но со временем мы можем его обжить», — сказал предприниматель на российском марафоне «Новое знание».

Маск также назвал строительство международной космической базы на Луне и города на Марсе одним из следующих этапов развития международного сотрудничества в космосе.

«Очень важно сотрудничество в космосе. Но нужно при этом не останавливаться на каких-то вопросах в области астронавтики», —отметил Маск.

Ранее в этот день глава компаний Tesla и SpaceX допустил существование инопланетян. В ходе выступления на марафоне «Новое знание» Маск также рассказал, какие именно перемены можно будет наблюдать через 50 лет.

Кроме того, миллиардер также выступил за укрепление диалога между РФ и США. По его словам, между странами должно быть больше коммуникаций.

Маск также заявил, что автомобильная компания Tesla в скором времени может появиться на территории России, Казахстана и других стран Содружества Независимых Государств (СНГ). По его словам, в настоящий момент компания для этой цели принципиально рассматривает Россию.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.