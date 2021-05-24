«Геркулесы» станут водоплавающими

Американские военно-воздушные силы намерены покорить воду. Вчера, 20 мая, портал thedrive.com сообщил о том, что Командование специальных операций ВВС США (AFSOC) заказало разработку амфибийной версии самолёта MC-130J Commando II.

В рамках промышленной конференции Сил специальных операций (SOFIC) полковник Кен Кюблер официально презентовал концепцию самолёта MC-130 Amphibious Capability (MAC), способного взлетать и садиться как на твердую поверхность, так и на воду.

Рендер перспективного самолёта MC-130 Amphibious Capability Источник изображения: thedrive.com

Самолёт Lockheed Martin MC-130 Commando II является одной из модификаций новейшей версии транспортного самолёта C-130 Hercules и эксплуатируется Командованием специальных операций ВВС США (AFSOC). По словам военных, амфибийные возможности MC-130 расширят возможности Сил специальных операций.

Слайд из презентации перспективных разработок для AFSOC Источник изображения: thedrive.com

Самолёт Lockheed C-130 Hercules совершил свой первый полёт в 1954 году, а двумя годами позже поступил в ВВС США. За более чем полувековую историю разработаны десятки модификаций C-130, которые активно эксплуатируются в шестнадцати странах. Кроме того, Lockheed C-130 Hercules является самым распространённым военно-транспортным самолётом в мире. В 60-е годы компания Lockheed уже работала над амфибийной версией C-130 Hercules, но дальше опытных образцов проект не продвинулся.