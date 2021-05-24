Войти
WarSpot

«Геркулесы» станут водоплавающими

426
0
0

Американские военно-воздушные силы намерены покорить воду. Вчера, 20 мая, портал thedrive.com сообщил о том, что Командование специальных операций ВВС США (AFSOC) заказало разработку амфибийной версии самолёта MC-130J Commando II.

В рамках промышленной конференции Сил специальных операций (SOFIC) полковник Кен Кюблер официально презентовал концепцию самолёта MC-130 Amphibious Capability (MAC), способного взлетать и садиться как на твердую поверхность, так и на воду.

Рендер перспективного самолёта MC-130 Amphibious Capability

Источник изображения: thedrive.com

Самолёт Lockheed Martin MC-130 Commando II является одной из модификаций новейшей версии транспортного самолёта C-130 Hercules и эксплуатируется Командованием специальных операций ВВС США (AFSOC). По словам военных, амфибийные возможности MC-130 расширят возможности Сил специальных операций.

Слайд из презентации перспективных разработок для AFSOC

Источник изображения: thedrive.com

Самолёт Lockheed C-130 Hercules совершил свой первый полёт в 1954 году, а двумя годами позже поступил в ВВС США. За более чем полувековую историю разработаны десятки модификаций C-130, которые активно эксплуатируются в шестнадцати странах. Кроме того, Lockheed C-130 Hercules является самым распространённым военно-транспортным самолётом в мире. В 60-е годы компания Lockheed уже работала над амфибийной версией C-130 Hercules, но дальше опытных образцов проект не продвинулся.

Модель самолёта-амфибии на базе C-130 Hercules, разработанная в 60-е годы

Источник изображения: thedrive.com

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
05.01.2016
SC-130J - последний из легендарного семейства
22.05.2015
Франция приобретет 4 дополнительных самолета ВТА C-130 «Геркулес»
01.08.2014
Индия подписала контракт на поставку дополнительной партии из шести тактических транспортных самолетов С-130J
10.10.2011
Lockheed Martin сделает транспортники Hercules экономичнее
21.08.2008
Министр обороны Индии нанесет визит в США с целью расширения военного сотрудничества
02.03.2007
На "Айдекс-2007" Объединенные Арабские Эмираты подписали контракты на сумму 917 млн дол (расширенная версия, включает новые данные)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 22:45
  • 63
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно