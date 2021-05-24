Командование Береговой охраны Тайваня приняло новый 4000-тонный патрульный корабль

ЦАМТО, 21 мая. Согласно информации, опубликованной тайваньскими СМИ, командование Береговой охраны Тайваня (CGA) приняло построенный тайваньской судостроительной компанией CSBC Corporation новый 4000-тонный патрульный корабль.

Корабль, получившее наименование (CG-5001) "Цзяи" (Chiayi), был передан в ходе церемонии, состоявшейся в Гаосюне (на юге Тайваня) в присутствии президента страны Цай Инвэнь.

По заявлению президента, поставка "Цзяи", который стал самым большим кораблем в составе Береговой охраны, значительно повысит ее возможности по выполнению задач патрулирования, обеспечения безопасности и защиты территориальных вод острова и проведению поисково-спасательных операций.

Цай Инвэнь отметила, что в соответствии с новой политикой ее администрации, "Цзяи" стал одним из первых кораблей Береговой охраны, на борт которого нанесено слово "Тайвань", что должно отличать его от китайских кораблей и демонстрировать всему миру решимость Тайваня защищать свои территориальные воды. Ранее на корпусах большинства кораблей наносилась надпись "Береговая охрана Республики Китай" (ROC Coast Guard).

Как сообщал ЦАМТО, спуск на воду (CG-5001) "Цзяи" состоялся 2 июня 2020 года. Длина корабля составляет 125 м, ширина – 16,5 м, водоизмещение – около 4000 т, дальность плавания – 10 тыс. морских миль, максимальная скорость – 24 узла. В состав комплекта вооружений включены пусковая установка с 70-мм ракетами, две 20-мм артиллерийские установки и три водомета с дальностью действия 120 м. Корабль оборудован вертолетной площадкой и ангаром для размещения поисково-спасательных вертолетов UH-60 ВМС страны. Для расширения возможностей по спасению пострадавших корабль оборудуется операционной, изолятором с отрицательным давлением и рентгеновским кабинетом.

По заявлению старшего аналитика Института исследований национальной обороны и безопасности Су Цзы-юня, конструкция 4000-тонных кораблей основана на проекте патрульного корабля класса "Лэдженд" Береговой охраны США. "Цзяи" – головной из четырех 4000-тонных патрульных кораблей Береговой охраны, которые будут построены CSBC в рамках программы общей стоимостью 11,74 млрд. тайв. долл. (392 млн. долл. США). Церемония крещения второго корабля серии, "Синьчжу" (Hsinchu), состоялась 29 апреля.

Всего же 10-летний план модернизации Береговой охраны предусматривает постройку с 2018 по 2027 гг. 141 корабля различных типов, включая четыре 4000-тонных патрульных корабля, шесть 1000-тонных патрульных кораблей, двенадцать 600-тонных патрульных кораблей, пятнадцать 100-тонных патрульных катеров, 52 патрульных катера водоизмещением 35 тонн и 50 малых катеров. Их общая стоимость превысит 100 млрд. тайв. долл. (3,3 млрд. долл. США). По информации CSBC, пять 100-тонных кораблей уже переданы Береговой охране, а шесть 1000-тонных патрульных кораблей находятся в стадии строительства.