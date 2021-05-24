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Военно-промышленный курьер

Гражданскую технику Курганмашзавода оценили консулы и дипломаты

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Источник изображения: vpk-news.ru

ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) представил свою гражданскую продукцию на выставочной экспозиции, организованной Правительством Курганской области для глав дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, находящихся в городе Екатеринбурге, сообщила пресс-служба предприятия.

Машины гражданского назначения Курганмашзавода – мини-погрузчики с бортовым поворотом МКСМ-800Н, МКСМ-1000Н и гусеничный вездеход ТМ-140 с модулем-мастерской – вызвали неподдельный интерес у представителей генеральных консульств и посольств из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизской Республики, Кореи, Словении, Таджикистана, Узбекистана, Франции и Чехии.

Особенно понравился иностранным гостям гусеничный вездеход Курганмашзавода: они не просто осматривали машину, но ознакомились с устройством кабины, посидели за штурвалом управления, поднимались в модуль-мастерскую ТМ-140. И сделали вывод: с такой машиной можно не только преодолевать бездорожье, но и с комфортом жить в полевых условиях. При этом искренне сожалели, что в рамках выставки не предусмотрен тест-драйв образцов, чтобы оценить ходовые качества техники.

Такая крупная иностранная делегация посетила Зауралье впервые. Основная цель визита – знакомство с экономическим и инвестиционным потенциалом региона для налаживания конкретного сотрудничества, расширения рынка сбыта высокотехнологичной современной продукции, которая производится на ведущих промышленных предприятиях области.

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Страны
Азербайджан
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Словения
Таджикистан
Узбекистан
Франция
Чехия
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
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