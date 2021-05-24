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ТАСС

Роскосмос: США нужно начинать развитие сотрудничества с РФ по космосу с отмены санкций

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

По словам руководителя пресс-службы Роскосмоса, госкорпорация не прерывала сотрудничество с США в космической сфере

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Роскосмос приветствует нацеленность основателя SpaceX Илона Маска на развитие международного сотрудничества, но считает, что начать его нужно с отмены санкций против российских предприятий ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Мы приветствуем нацеленность основателя компаний Tesla и SpaceX на развитие международного сотрудничества в космосе, но считаем, что начать следует с отмены незаконных санкций, введенных американским правительством против предприятий российской ракетно-космической отрасли", - отметил Устименко на вопрос, нужно ли расширять диалог между РФ и США, в том числе в космической отрасли.

По словам руководителя пресс-службы Роскосмоса, госкорпорация не прерывала сотрудничество с США в космической сфере. "Оно успешно продолжается по многим направлениям. Будущее МКС будут решать специалисты стран-участниц", - подчеркнул он.

Ранее Маск во время выступления на форуме "Новое знание" назвал замечательным налаживание контактов и увеличение коммуникации между США и Россией. Он также отметил, что у МКС есть важная функция, поскольку сотрудничество в космосе очень важно. При этом Маск выразил мнение, что следующим шагом в освоении космоса должны стать международная база на Луне или создание города на Марсе.

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