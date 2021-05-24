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Российская газета

Появилось фото китайской 20-ствольной пушки

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Источник изображения: rg.ru

В интернете появились фотографии испытаний в Китае новой системы противовоздушной обороны, которая представляет собой вращающуюся пушку с 20 стволами.

Изображения впервые были опубликованы на китайском сервисе Weibo, они демонстрируют, что установка уже прошла как минимум три этапа боевых испытаний - в январе, марте и апреле этого года, отмечает The Drive.

- Пока остается неясным, какими силами разрабатывается это оружие, является ли пушка готовым прототипом, - пишет издание.

Также неизвестны хотя бы минимальные характеристики системы - калибр, скорострельность. Очевидно, что она выполнена по системе Гатлинга, подобное оружие, как правило, отличается высокой скорострельностью даже в сравнении с другими многоствольными конструкциями.

На фотографиях видно, что установка соответствует общей форме других военно-морских систем ближнего боя. Китай уже применяет на боевых кораблях две многоствольные системы собственной разработки - артиллерийский комплекс "Тип 730" с семью 30-мм стволами и "Тип 1130" с 11 стволами аналогичного калибра. Скорострельность первой составляет шесть тысяч выстрелов в минуту, второй - не менее 10 тысяч выстрелов в минуту, на данный момент она является самой мощной из китайских зенитных артустановок.

Новая 20-ствольная пушка, вероятнее всего, выдает на несколько тысяч выстрелов в минуту больше, чем "Тип 1130".

- Дополнительные стволы могут быть хорошей альтернативой другим методам увеличения огневой мощи артиллерийских орудий. Это путь, по которому пошли российские конструкторы системы "Панцирь-МЕ", сочетающей ракетную систему ПВО "Панцирь-С1" с зенитной установкой "Кортик". Она имеет две шестиствольные 30-мм роторные пушки ГШ-6-30 со скорострельностью 9-10 тысяч выстрелов в минуту, - отмечает автор.

Потребность военно-морских сил Китая в подобных комплексах будет возрастать, поскольку флот постоянно расширяется. При современных противокорабельных ракетах, все более быстрых и скрытных, артиллерийские установки выступают в роли последней линии обороны. Они могут оказаться эффективными пусть и в очень коротком, но доступном окне поражения ракет на подлете.

К слову, независимый эксперт по ракетному вооружению Джордж Уильям Герберт заметил, что на фотографии пушки при виде сбоку видны два ствола - один в положении "12 часов", второй - в положении "шесть часов". Вероятно, орудие предполагает обстрел двух точек одновременно, что повышает его мощность.


Тимур Алимов

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Страны
Китай
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Кортик
Панцирь-МЕ
Проекты
ИТ
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