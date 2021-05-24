Военным атташе из 54 стран показали возможности российской артиллерии

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Иностранным военным атташе продемонстрировали на полигоне боевые возможности российских артиллерийских систем, сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны РФ.

"Сегодня более 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 54 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Лужский Западного военного округа, где офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по обнаружению и уничтожению учебных целей", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в показе приняли участие расчеты минометов 2Б14 "Поднос", минометных комплексов 2С12А "Сани", гаубиц Д-30, 2А36 "Гиацинт-Б" и 2А65 "Мста-Б", самоходных артиллерийских установок 2С19М2 "Мста-С", реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" и "Торнадо-С", противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и "Хризантема".

"Артиллерийские подразделения, получив координаты целей от операторов средств артиллерийской разведки и комплексов беспилотных летательных аппаратов, обнаружили и уничтожили мишени имитирующие объекты условного противника", - сказали в департаменте.

"Мероприятие является плановым, и проводится с целью повышения транспарентности деятельности Вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнули в Минобороны.