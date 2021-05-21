Бетон для фундамента частного дома?

Главным показателем прочности и способности бетона выдерживать определенные нагрузки является его марка и класс. Она обозначается буквой «M» с цифровым показателем, который соответствует предельному напряжению материала, выраженному в кг/см2. Так бетон М250 не разрушается при весовом давлении до 250 кг/см2. Такое определение позволяет узнать, какой бетон нужен для фундамента дома.

Каждой марке соответствует определенный класс, обозначенный стандартным символом «B» с расчетным числовым индексом. Их соотношение следующее.

Главным показателем прочности и способности бетона выдерживать определенные нагрузки является его марка и класс. Она обозначается буквой «M» с цифровым показателем, который соответствует предельному напряжению материала, выраженному в кг/см2. Так бетон М250 не разрушается при весовом давлении до 250 кг/см2. Такое определение позволяет узнать, какой бетон нужен для фундамента дома.

Действующий Государственный стандарт определяет самую высокую марку бетона, как М500. Однако современные заводы по производству бетонных смесей предлагают в продаже продукцию в диапазоне от М50 до М1000. При этом следует заметить, что чем выше марка бетона, тем он дороже.

Параметры выбора

Определяя, какой бетон нужен для фундамента, необходимо учитывать такие показатели, как:

вид и характеристики грунта;

глубина промерзания почвы;

уровень грунтовых вод;

общий вес постройки.

Учитывается вес всех строительных конструкций, размещенного инженерного оборудования, сантехники, мебели, а также максимально возможного снегового слоя на кровле.

На основании этих данных определяются тип фундаментной конструкции, способ армирования и бетон какой марки нужен для заливки фундамента. При этом следует учесть, что в условиях строительной площадки приготовить бетонную смесь нужной марки довольно затруднительно. Качественный материал можно приобрести только на заводе по производству строительных материалов. Стоит это немного дороже, но высокое качество бетона гарантировано.

Бетон для ленточного фундамента

При строительстве монолитных оснований ленточного типа, прежде всего, учитывается характеристика грунта. Как показывает многолетняя практика, для скальных пород и плотных устойчивых почв оптимальными считаются смеси М200 и М250. Если же грунтовые воды находятся выше точки промерзания, то нужно выбирать бетон марки М300 или выше, с наполнителем из гранитного щебня при обязательном армировании. То же самое рекомендуется делать и при строительстве дома на пучинистых почвах.

По весовой нагрузке и характеристикам грунта, для ленточных фундаментов можно определить какую марку бетона использовать для фундамента:

легкие каркасные здания и хозяйственные сооружения – M200 (B15);

дома из бруса, оцилиндрованного бревна и вспененных блоков – M250(B17,5);

одноэтажные кирпичные постройки с железобетонным перекрытием – M250-300 (B20-D22,5);

двухэтажные здания из тяжелых строительных материалов - M300 (B22,5) или M350 (B25).

Рекомендации о том, какой бетон для фундамента частного дома, приведены для условий плотных устойчивых грунтов и уровня почвенных вод глубже 3,0 метра.

Покупка материалов более высокого класса приведет к неоправданным затратам на строительство.

Основания типа монолитной плиты

Такие фундаменты отливают на заболоченных и пучинистых почвах, а также в тех случаях, когда глубина промерзания ниже уровня грунтовых вод. Особенность конструкции заключается в равномерном распределении весовых нагрузок по всей площади застройки.

Однако, толщина железобетонного слоя в фундаментах в виде плиты достаточно велика, а значит расходы на приобретение материалов и выполнение работ довольно высокие. Поэтому проектанты при определении, какой марки бетон нужен для фундамента, берут на одну позицию выше, чем у ленточных конструкций. При этом предусматривается обязательная укладка не менее двух рядов арматурной сетки.