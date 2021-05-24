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ЦАМТО

Австралия передала Соломоновым Островам второй патрульный катер класса "Гардиан"

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Логотип Austal
Логотип судостроительной компании Austal.
Источник изображения: http://navaltoday.com/

ЦАМТО, 21 мая. Компания Austal Australia в рамках контракта с военным ведомством передала Минобороны Австралии патрульный катер класса "Гардиан", предназначенный для поставки правительству Соломоновых Островов. Катер получил наименование "Таро".

Церемония передачи состоялась на предприятии Austal Australia в Хендерсоне. "Таро" стал десятым катером класса "Гардиан", который был построен в рамках программы PPBR (Pacific Patrol Boats Replacement).

"Таро" является вторым из четырех патрульных катеров класса "Гардиан", которые будут поставлены правительству Соломоновых Островов в рамках реализуемого правительством Австралии проекта замены патрульных катеров PPBR островных государств Тихоокеанского региона. Первый катер, "Гизо", был передан правительству Соломоновых Островов в ноябре 2019 года. Катера будут применяться полицией Соломоновых Островов для патрулирования границ, обеспечения безопасности, проведения поисково-спасательных операций и т.д.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных катеров со стальным корпусом в рамках программы обеспечения безопасности на море в Тихоокеанском регионе PMSP (Pacific Maritime Security Program). Стоимость соглашения составила 305 млн. австр. долл. Стоимость строительства самих катеров оценивается в 280 млн. австр. долл., начальное семилетнее обслуживание – в 24 млн. австр. долл. Соглашение включало опцион на поставку двух дополнительных кораблей.

В апреле 2018 года Министерство обороны Австралии объявило, что поставит два дополнительных катера класса "Гардиан" силам обороны Восточного Тимора. Стоимость нового контракта составила 29,7 млн. австр. долл. Таким образом, общее количество кораблей, которые будут построены Austal, возросло до 21 ед., а стоимость проекта – до 335 млн. австр. долл.

Головной катер серии, 401 "Тед Диро", был передан Папуа-Новой Гвинее в ноябре 2018 года. Следующие построенные Austal катера были переданы Тувалу, Королевству Тонга, Самоа, Соломоновым Островам и Фиджи.

Поставку катеров планируется выполнять с интервалом 2-3 месяца. В общей сложности катера будут переданы правительствам 12 государств, включая Папуа-Новую Гвинею, Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии, Тонга, Соломоновы Острова, Острова Кука, Кирибати, Маршалловы Острова, Палау, Самоа, Восточный Тимор и Вануату.

Согласно графику, программа завершится поставкой кораблей Восточному Тимору во второй половине 2023 года. Техническое обслуживание кораблей будет организовано на ремонтном предприятии Austal Australia в Кэрнсе. Austal рассматривает дополнительные возможности поставки катеров на экспорт.

Новые 39,5-метровые катера заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона "Тихоокеанские патрульные корабли", срок эксплуатации которых приближается к завершению. Они позволят этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону, обеспечивать безопасность в регионе и защиту морских ресурсов.

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Австpалия
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