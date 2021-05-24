Правительство Колумбии приостановило процедуру приобретения новых истребителей

ЦАМТО, 21 мая. В заявлении для национальных СМИ недавно назначенный на пост министра финансов Колумбии Хосе Мануэль Рестрепо сообщил, что правительство страны однозначно не будет выделять средства на закупку новых истребителей.

Как сообщает Aereo.jor.br со ссылкой на Х.Рестрепо, данное решение связано с тем, что программа замены парка истребителей "Кфир" C10/12 на данный момент не считается приоритетной.

По мнению Aereo.jor.br, на позицию руководства страны во многом повлияли масштабные антиправительственные протесты, что вынудило правительство приступить к налоговой реформе.

Программа замены парка реактивных самолетов "Кфир" ВВС Колумбии оценивался примерно в 3,6 млрд. долл. Столь крупная стоимость вызвала резкую критику и осуждение со стороны ряда политических партий Колумбии. Основной довод противников закупки самолетов заключается в том, что проект не имеет стратегического значения для национальной безопасности.

Как ранее сообщал ЦАМТО, тендер на приобретение истребителей был объявлен в 2016 году. ВВС Колумбии рассматривали возможность покупки до 20 самолетов. В тендерной процедуре участвовали истребители "Тайфун" (двухдвигательный) консорциума Eurofighter, F-16V Block.70 (однодвигательный) компании Lockheed Martin, F/A-18E/F "Супер Хорнет" (двухдвигательный) компании Boeing и JAS-39 "Грипен-NG" (однодвигательный) компании Saab.

В мае 2019 года в интервью "РИА Новости" заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук заявил, что Россия участвует в колумбийском авиационном тендере с двумя типами самолетов, в частности с МиГ-29, который уже протестировали колумбийские летчики.

В настоящее время ВВС Колумбии продолжают эксплуатировать парк из 22 истребителей "Кфир" C10/C12/TC12 (три из них уже находятся в резерве), включающий 19 одноместных и три двухместных машины.