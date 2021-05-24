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РИА Новости

"Не деньгами, а мозгами…" Сенатор о военной мощи России

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Военнослужащие пограничного управления ФСБ России по Челябинской области со служебной собакой на участке российско-казахстанской границы
Военнослужащие пограничного управления ФСБ России по Челябинской области со служебной собакой на участке российско-казахстанской границы.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кондратюк

РФ производит самые современные и уникальные виды вооружений за счет рачительного отношения к средствам, заявил президент Владимир Путин. В эфире радио Sputnik сенатор Сергей Безденежных подчеркнул, что такой подход позволяет справляться с любыми угрозами.

В России самые современные силы ядерного сдерживания, при этом страна не идет по пути милитаризации своей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа".

"У нас появился вообще новый вид стратегического оружия, межконтинентальной дальности планирующий блок "Авангард" с гиперзвуковой скоростью. У нас появилось, ни у кого еще нет, но у нас есть гиперзвуковое оружие, оно развивается. У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире: боевые надводные и подводные корабли, самые современные беспилотные аппараты", – напомнил президент.

При этом, как подчеркнул глава государства, Россия не идет по пути милитаризации своей экономики. Все новые виды вооружений появляются за счет рачительного отношения к средствам, которые выделяются на оборону.

Президент отметил, что по расходам на национальную оборону Россия входит в десятку стран, занимая последние строчки. В этом году выделено в пересчете на доллары около 42 миллиардов, а у США расходы на оборону зашкаливают за 770 миллиардов долларов, указал он.

В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Безденежных отметил, что рачительное отношение к выделяемым средствам на оборону позволяет России справляться с самыми современными угрозами.

"Все началось, когда прошла модернизация военно-промышленного комплекса. В двухтысячных годах пошли деньги, и государство обратило внимание на военно-промышленный комплекс. Все-таки здесь вопрос решался не только деньгами, но и мозгами. Я реально вижу, что оборонно-промышленный комплекс сегодня получает достаточно внимания, там действительно внедрены современные методы управления. То есть не идет просто бездумная трата, а идет целенаправленное, адресное финансирование определенных проектов, которые в современных условиях работают на то, чтобы модернизировать ВПК именно под современные угрозы", – сказал Сергей Безденежных.
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