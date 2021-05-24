Илон Маск предлагает создать международную лунную базу

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Логическим продолжением проекта Международной космической станции (МКС) станет создание международных баз на Луне и на Марсе, считает основатель SpaceX Илон Маск.

"Я думаю, что у космической станции есть важная функция, что сотрудничество в космосе очень важно, но нужно не застревать на каких-то вопросах. Следующий логический шаг это для того, чтобы у нас была база на Луне, и чтобы мы построили город на Марсе", - сказал Маск на марафоне "Новое знание".

9 марта в госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

12 февраля сообщалось, что правительство РФ приняло предложение "Роскосмоса" подписать меморандум о взаимопонимании с Китаем по сотрудничеству в области создания международной научной лунной станции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

25 января сообщалось о выходе российской стороны из американского проекта Gateway. "По результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, Россия не заинтересована в участии в американской лунной программе. "Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны", - сообщал Рогозин в Telegram.

Ранее представители "Роскосмоса" заявляли, что строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов.

19 октября 2020 года Рогозин в Twitter сообщил, что российская госкорпорация и Китайская национальная космическая администрация провели видеоконференцию по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая программу лунных исследований".

В июле 2020 года Рогозин сообщал о переговорах с китайской стороной о создании совместной лунной базы. По его словам, проект также может быть открыт и для других стран, в том числе США. "Китайцы сильно выросли за последние годы, мы с уважением относимся к их результатам, и в принципе для нас они достойный партнер", - отметил тогда глава "Роскосмоса".