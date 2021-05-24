NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя

"Лучше с ним не связываться" - таким заголовком The National Interest снабдил рассказ о российском танке нового поколения Т-14 "Армата".

Работы над машиной начались в 2010 году, когда Минобороны отказалось от "Объекта 195". При этом многие его наработки - в частности, необитаемая башня, - перекочевали в новый проект. "Армата" заметно отличается от предыдущих танков: советских и российских. В ее ходовой части семь катков, необитаемая, дистанционно управляемая башня вооружена 125-мм орудием с боекомплектом 45 снарядов, автоматическим заряжанием и способностью стрелять ракетами с лазерным наведением. На крыше башни размещены метеомачта, датчики ГЛОНАСС и спутниковой связи, антенны и сенсоры.

Выделяется Т-14 и своей защитой. Низкий силуэт танка повышает живучесть машины и безопасность экипажа из трех человек. Они размещены в носовой части "Арматы", в бронекапсуле, изолированной от автомата заряжания и укладки с боеприпасами. Экипаж прикрыт многослойной броней, способной выдержать попадание любого из существующих противотанковых боеприпасов, включая подкалиберные и кумулятивные снаряды.

Передняя часть машины прикрыта комплексом активной защиты, нейтрализующей на подлете вражеские ракеты. Она также покрыта динамической защитой, в то время как корма прикрыта противокумулятивными решетками для защиты от РПГ. Одну из главных проблем танкистов - плохой обзор, - создатели "Арматы" решили, установив по периметру широкоугольные камеры. Они обеспечивают круговой обзор в любых погодных условиях. Дополняют камеры широкоугольный командирский прицел и прибор наводчика, снабженный оптическим каналом и лазерным дальномером.

Все эти новшества делают Т-14 грозным противником на поле боя, заключает издание.

Антон Валагин