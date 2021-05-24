Северная верфь готовит корвет "Ретивый" к вселению экипажа

Церемония спуска на воду корвета «Ретивый» в Санкт-Петербурге.

ЦАМТО, 21 мая. Корвет "Ретивый" проекта 20380, строительство которого ведет Северная верфь (входит в ОСК) по заказу Министерства обороны Российской Федерации для Черноморского флота, готовится к вселению экипажа.

На корабле продолжается оборудование помещений под вселение. Судостроители заняты зашивкой помещений, отделкой кают, установкой камбузного оборудования. Экипаж в настоящее время проходит обучение.

Сейчас на заказе заканчиваются электромонтаж и монтаж спецоборудования. Выполняется установка корабельных систем: связи, навигации, пожаротушения и других.

"Ретивый" – пятый корвет, строящийся на Северной верфи по проекту 20380, разработанному ЦМКБ "Алмаз". Предыдущие четыре корвета – "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и "Бойкий", – несут службу на Балтийском флоте.

Многоцелевые корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".