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Тихоокеанцы получат противолодочный корабль с новыми системами ПВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Следующим большим противолодочным кораблем проекта 1155, который модернизируют для Тихоокеанского флота (ТОФ), станет «Адмирал Виноградов», он получит расширенные возможности противовоздушной обороны и будет уникальным, сообщил командующий ТОФ Сергей Авакянц.

«Уже существует принципиальное решение по проведению ремонта с модернизацией очередного корабля проекта 1155 — большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов». В настоящее время завершается проработка перспективного облика корабля. Предлагается серьёзно увеличить и расширить состав его ударного ракетного вооружения, стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне», — сказал Авакянц в интервью газете «Красная звезда».

Ранее для Тихоокеанского флота был модернизирован аналогичный корабль «Маршал Шапошников». По словам командующего, оба будут по-своему уникальны, «поскольку корабельное оружие неуклонно развивается и совершенствуется».

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  • В новости упоминаются
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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