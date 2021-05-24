Тихоокеанцы получат противолодочный корабль с новыми системами ПВО

Следующим большим противолодочным кораблем проекта 1155, который модернизируют для Тихоокеанского флота (ТОФ), станет «Адмирал Виноградов», он получит расширенные возможности противовоздушной обороны и будет уникальным, сообщил командующий ТОФ Сергей Авакянц.

«Уже существует принципиальное решение по проведению ремонта с модернизацией очередного корабля проекта 1155 — большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов». В настоящее время завершается проработка перспективного облика корабля. Предлагается серьёзно увеличить и расширить состав его ударного ракетного вооружения, стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне», — сказал Авакянц в интервью газете «Красная звезда».

Ранее для Тихоокеанского флота был модернизирован аналогичный корабль «Маршал Шапошников». По словам командующего, оба будут по-своему уникальны, «поскольку корабельное оружие неуклонно развивается и совершенствуется».