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Военно-промышленный курьер

Япония намерена укрепить ПРО двумя кораблями

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Источник изображения: vpk-news.ru

Два новых корабля с системами Aegis, которые Япония планирует построить в рамках реализации плана по укреплению своей системы ПРО, обойдутся стране по крайней мере в 900 млрд иен (свыше $ 8,3 млрд по текущему курсу). Об этом сообщила общенациональная газета The Asahi.

Подчеркивается, что эта цена в два раза превышает стоимость, на которую японские власти рассчитывали изначально. По данным источников газеты в оборонном ведомстве, расходы на строительство новых кораблей могут и вовсе превысить отметку в 1 трлн иен (более $ 9,2 млрд).

Япония ранее намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, которые должны были защитить всю страну от удара баллистических ракет.

Однако летом прошлого года Токио отказался от этого плана. Было заявлено, что при пусках ракет с наземных установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения.

Строительство новых кораблей рассматривается как альтернатива Aegis Ashore. На них могут установить радиолокационные станции (РЛС) SPY-7 производства американской корпорации Lockheed Martin, которые должны быть поставлены в рамках предыдущих контрактов на размещение наземных систем ПРО, отмечает Eadaily.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
DD25
Иджис
Компании
Lockheed-Martin
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