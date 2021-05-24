В России создадут систему боевого взаимодействия вертолетов и дронов

Многоцелевой вертолет Ми-8 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В РФ реализуется программа по созданию системы боевого взаимодействия вертолетов с беспилотными летательными аппаратами, сообщил журналистам на выставке HeliRussia глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Программа модернизации, которая реализуется Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа, достаточно большая, требования высокие к вертолетной технике, к интеллектуальному обеспечению - это развитие бортовых комплексов, высокоточного оружия. Уже реализуется программа - это связь вертолетчиков с группировками беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

Михеев добавил, что в целом холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" интенсивно реализует программы модернизации вертолетной техники и вывод на рынок новых образцов. По его словам, это в том числе связано с появлением новых конкурентов на рынке из Китая и Индии.