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РИА Новости

В России создадут систему боевого взаимодействия вертолетов и дронов

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Многоцелевой вертолет Ми-8 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Многоцелевой вертолет Ми-8 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В РФ реализуется программа по созданию системы боевого взаимодействия вертолетов с беспилотными летательными аппаратами, сообщил журналистам на выставке HeliRussia глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Программа модернизации, которая реализуется Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа, достаточно большая, требования высокие к вертолетной технике, к интеллектуальному обеспечению - это развитие бортовых комплексов, высокоточного оружия. Уже реализуется программа - это связь вертолетчиков с группировками беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

Михеев добавил, что в целом холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" интенсивно реализует программы модернизации вертолетной техники и вывод на рынок новых образцов. По его словам, это в том числе связано с появлением новых конкурентов на рынке из Китая и Индии.

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