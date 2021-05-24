Работу алжирских "Панцирь-С1" и "Корнет-ЭМ" показали на видео

Применение ЗРПК "Панцирь-С1" и самоходных ПТРК "Корнет-ЭМ" на шасси "Тигр-М" показали на учениях в Алжире. Источник: TV3 (Algeria) pic.twitter.com/vAlclPN2j6 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 21, 2021

Уничтожение целей алжирскими "Панцирь-С1" и "Корнет-ЭМ" показали на видео.

В Сети опубликовали видео с недавних учений 2-го военного округа Национальной народной армии Алжира. В них были задействованы ЗРПК "Панцирь-С1" и самоходные ПТРК "Корнет-ЭМ" на шасси бронемашины ВПК-233136 "Тигр-М" российского производства. Зенитный комплекс уничтожил беспилотник, а противотанковый поразил наземную цель.

Первую партию ЗРПК "Панцирь-С1" Алжир заказал у Росси еще в 2006 году. Поставка 38 машин и 750 зенитных ракет на сумму свыше полумиллиарда долларов была осуществлена в 2013 году. Алжирские версии комплексов отличаются от "Панцирей" Объединенных Арабских Эмиратов и Сирии более современными радиолокационными станциями обнаружения целей, работающими в S-диапазоне.

В 2014 году Алжир и Россия заключили контракт на поставку 13 ПТРК "Корнет-ЭМ" на базе бронемашины "Тигр-М".

Олег Корякин