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Российская газета

Работу алжирских "Панцирь-С1" и "Корнет-ЭМ" показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Уничтожение целей алжирскими "Панцирь-С1" и "Корнет-ЭМ" показали на видео.

В Сети опубликовали видео с недавних учений 2-го военного округа Национальной народной армии Алжира. В них были задействованы ЗРПК "Панцирь-С1" и самоходные ПТРК "Корнет-ЭМ" на шасси бронемашины ВПК-233136 "Тигр-М" российского производства. Зенитный комплекс уничтожил беспилотник, а противотанковый поразил наземную цель.

Первую партию ЗРПК "Панцирь-С1" Алжир заказал у Росси еще в 2006 году. Поставка 38 машин и 750 зенитных ракет на сумму свыше полумиллиарда долларов была осуществлена в 2013 году. Алжирские версии комплексов отличаются от "Панцирей" Объединенных Арабских Эмиратов и Сирии более современными радиолокационными станциями обнаружения целей, работающими в S-диапазоне.

В 2014 году Алжир и Россия заключили контракт на поставку 13 ПТРК "Корнет-ЭМ" на базе бронемашины "Тигр-М".


Олег Корякин

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Страны
Алжир
ОАЭ
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Корнет
Корнет-ЭМ
Тигр-М
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