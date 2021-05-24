Тихоокеанский флот получит плавучий "зонтик" ПВО

БПК Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" станет следующим кораблем проекта 1155, который будет модернизирован.

- Существует принципиальное решение по проведению ремонта с модернизацией большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов". Завершается проработка перспективного облика корабля. Стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне, предполагается также серьезно увеличить и расширить состав его ракетного вооружения, - рассказал в интервью "Красной звезде" командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

Он отметил, что каждый из модернизированных БПК проекта 1155: и "Маршал Шапошников", и "Адмирал Виноградов", - будет по-своему уникален, поскольку корабельное вооружение непрерывно совершенствуется. Также адмирал упомянул о плановой модернизации с перевооружением одного из атомных подводных крейсеров проекта 949А "Антей".

Напомним, в ходе модернизации БПК "Маршал Шапошников" сменил главное оружие. Взамен советских ракетоторпед "Раструб" корабль оснастили противокорабельным ракетным комплексом "Уран" и универсальными пусковыми установками для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", а в перспективе - и гиперзвуковых "Цирконов". При этом система ПВО осталась прежней - ЗРК малого радиуса действия "Кинжал". В апреле корабль вернулся в боевой состав ТОФ.

Антон Валагин