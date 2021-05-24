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Российская газета

Тихоокеанский флот получит новые корветы, фрегаты и десантные корабли

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Источник изображения: Минобороны РФ

Тихоокеанский флот получит на вооружение серийные корветы проектов 20380 и 20385, фрегаты проекта 22350. Появятся у военных моряков и новые универсальные десантные корабли.

Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в поздравлении в честь Дня Тихоокеанского флота, который отмечают 21 мая. Об этом сообщает группа информационного обеспечения ВМФ РФ. Тихоокеанскому флоту исполняется 290 лет. В телеграмме главком отметил, что от него во многом зависит безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Поэтому ТОФ будет оснащаться новыми видами вооружения. Кроме фрегатов проекта 22350 и универсальных десантных кораблей, флот получит ракетные подводные крейсеры проекта "Борей-А", атомные многоцелевые подлодки проекта "Ясень-М". На "Адмиралтейских верфях" в Петербурге для Тихоокеанского флота строится линейка дизель-электрических субмарин проекта 636.3. "РГ" недавно рассказывала о том, что на подлодку "Магадан" прибыл экипаж. Субмарина готовится к очередному этапу испытаний.

Вместе с тем продолжится и ремонт больших противолодочных кораблей проекта 1155. Благодаря модернизации удастся усилить их возможности и ударную мощь.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
20385
22350
636.3
877 Палтус
885 Ясень
955 Борей
пр. 1155
ТОФ
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