Тихоокеанский флот получит новые корветы, фрегаты и десантные корабли

Тихоокеанский флот получит на вооружение серийные корветы проектов 20380 и 20385, фрегаты проекта 22350. Появятся у военных моряков и новые универсальные десантные корабли.

Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в поздравлении в честь Дня Тихоокеанского флота, который отмечают 21 мая. Об этом сообщает группа информационного обеспечения ВМФ РФ. Тихоокеанскому флоту исполняется 290 лет. В телеграмме главком отметил, что от него во многом зависит безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Поэтому ТОФ будет оснащаться новыми видами вооружения. Кроме фрегатов проекта 22350 и универсальных десантных кораблей, флот получит ракетные подводные крейсеры проекта "Борей-А", атомные многоцелевые подлодки проекта "Ясень-М". На "Адмиралтейских верфях" в Петербурге для Тихоокеанского флота строится линейка дизель-электрических субмарин проекта 636.3. "РГ" недавно рассказывала о том, что на подлодку "Магадан" прибыл экипаж. Субмарина готовится к очередному этапу испытаний.

Вместе с тем продолжится и ремонт больших противолодочных кораблей проекта 1155. Благодаря модернизации удастся усилить их возможности и ударную мощь.

Светлана Цыганкова