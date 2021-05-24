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ЦАМТО

ВМС Германии приняли на вооружение третий фрегат проекта F125

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Источник изображения: Фото: bundeswehr.de

ЦАМТО, 21 мая. По информации Минобороны Германии, 17 мая на военно-морской базе в Вильгельмсхафене состоялась церемония ввода в боевой состав ВМС Германии фрегата "Заксен-Анхальт" проекта F125.

Из-за действующих в связи с COVID-19 ограничений мероприятие прошло в сокращенном формате.

F224 "Заксен-Анхальт" является третьим из четырех фрегатов проекта F125, строящихся консорциумом ARGE F125 для ВМС Германии. Как ожидается, последний корабль серии F125, F225 "Рейнланд-Пфальц", будет передан заказчику в 2021 году.

Как сообщал ЦАМТО, Федеральное ведомство оборонных технологий и закупок (BWB; ныне BAAINBw) Германии в июне 2007 года подписало с консорциумом ARGE F-125 (Arbeitsgemeinschaft Fregatte 125) контракт на строительство для ВМС страны четырех фрегатов F125. Ориентировочная стоимость программы составляет 2,69 млрд. евро. Фрегаты предполагалось поставить ВМС с 2017 по 2020 гг.

Закладка киля головного фрегата серии, F222 "Баден-Вюртемберг", состоялась 2 ноября 2011 года. Из-за проблем с интеграцией сложного оборудования сроки поставки корабля были сорваны. В конце 2017 года командование ВМС Германии по результатам приемочных испытаний возвратило головной корабль серии подрядчику для устранения недостатков. В итоге доработанный "Баден-Вюртемберг" был передан заказчику в конце апреля и принят на вооружение ВМС Германии в июне 2019 года. Второй фрегат серии, "Нордрейн-Вестфален", был передан BAAINBw в марте 2020 года.

Крещение заложенного в июне 2014 года "Заксен-Анхальт" состоялось в марте 2016 года. В мае 2017 года прошла закладка F225 "Рейнланд-Пфальц". Фрегат "Заксен-Анхальт" был передан ВМС Германии 30 марта 2021 года.

В состав консорциума ARGE F125 входят ThyssenKrupp Marine Systems и судостроительное предприятие Lurssen Werft. Носовые секции строит Lurssen Werft в Бремене и Вольгасте. Постройка кормовых секций, окончательная сборка, оснащение оборудованием и испытания осуществляются предприятием Lurssen Blohm+Voss в Гамбурге под руководством Thyssenkrupp Marine Systems.

Четыре фрегата класса F125 должны заменить восемь состоящих на вооружении фрегатов класса F122 ("Бремен"). F125 специально разработаны с целью выполнения боевых задач в условиях современных и перспективных конфликтов и предназначены как для обеспечения национальной обороны, так и для участия в многонациональных операциях по поддержанию мира, предотвращению кризисов, борьбе с пиратством, противодействию терроризму и асимметричным угрозам. Кроме того, фрегат способен обеспечить огневую поддержку силам на побережье, поддержку действий сил специальных операций и операций по эвакуации, а также работу штабных групп.

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Страны
Германия
Продукция
F-22
F125
Компании
Lurssen
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
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