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РИА Новости

"Россия и Китай не ожидали". В США создали тайную армию

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Американские военные во время учений
Американские военные во время учений.
Источник изображения: © U.S. Army photo by Staff Sgt. Pablo N. Piedra

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Спецназовцы, шпионы, хакеры — за последнее десятилетие Пентагон для противодействия прежде всего России и Китаю в мирное время создал огромную секретную армию, насчитывающую около 60 тысяч человек. Как сообщает издание Newsweek, проведшее собственное расследование, это в десять раз больше численности агентуры ЦРУ. О бойцах невидимого фронта — в материале РИА Новости.

Дома и за рубежом

Тайная армия вполне укладывается в стратегию Пентагона по расширению геополитического влияния США. В ведомстве не раз подчеркивали: в XXI веке боевые действия ведут не только танками и самолетами. Сегодня особое значение имеют негласные операции в так называемой серой зоне. Это часть концепции, как принято выражаться на Западе, "гибридной войны".

Под этим термином подразумевают враждебные действия, при которых атакующая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет противника посредством скрытых операций, диверсий, вмешательства в киберпространство. Формально мир сохраняется.

Секретная армия Пентагона создана для серой зоны в рамках проекта "Маскировка" (Signature Reduction). По информации Newsweek, на него работают более 130 частных компаний, годовой бюджет — порядка 900 миллионов долларов. Деньги уходят на изготовление фальшивой документации, маскировочных средств, устройств для скрытного фотографирования, прослушивания и многого другого. Солдаты секретной армии служат как дома, так и за рубежом, как в военной форме, так и "на гражданке".

Сотрудники американских спецслужб

Источник изображения: © AP Photo / Alan Diaz

По данным Newsweek, даже во властных кругах США далеко не все знают о программе "Маскировка". В конгрессе не было ни одного слушания по этим вопросам, в официальной структуре Пентагона — никаких упоминаний, молчат и политики.

Тем не менее тайные солдаты Вашингтона давно и достаточно успешно действуют по всему земному шару. Но эти операции, по мнению американского издания, — лишь тренировка перед началом глобального противостояния ядерных держав.

Разведка и убийства

Более половины личного состава секретной армии — бойцы американских Сил специальных операций, тайно находящиеся во многих горячих точках планеты — от Сирии до Западной Африки. Даже, по данным Newsweek, — в Северной Корее и Иране. Они занимаются разведкой, диверсиями, ликвидируют террористов, а также ключевых военных и политических лидеров противника.

Ликвидация командующего подразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани 3 января 2020-го — их рук дело. На днях Пентагон раскрыл подробности той акции. Выяснилось, что тайные агенты внедрили в окружение генерала мобильный телефон со шпионским программным обеспечением, что позволило отслеживать его местоположение.

С земли за ходом операции наблюдали три группы снайперов элитного отряда "Дельта", а идентифицировали Сулеймани после приземления его самолета в Багдаде переодетые в сотрудников аэропорта оперативники союзного США курдского спецподразделения. В результате машину иранского генерала уничтожили с беспилотника. Водителя второго автомобиля кортежа поразил снайпер.

Последствия удара в Багдаде, в ходе которого погиб генерал Касем Сулеймани

Источник изображения: © AP Photo

Помимо элитных бойцов, секретная армия Пентагона располагает тысячами специалистов военной разведки. Они собирают и анализируют информацию о противнике как в открытых источниках, так и закрытых. Многие действуют на вражеской территории под вымышленными именами и по поддельным документам. С американскими спецслужбами сотрудничают и местные.

Милитаризация сознания

Наконец, кибербойцы, собирающие в интернете информацию, а также принимающие участие в кампаниях влияния в социальных сетях. Их задачи — дезинформация вероятного противника, формирование у населения недружественной США страны нужного Пентагону мнения, противодействие информационным атакам.

В Newsweek подчеркивают, что раньше такие специалисты работали главным образом на Агентство национальной безопасности. Однако за последние пять лет каждое разведывательное и специальное подразделение Вооруженных сил США обзавелось собственными кибербойцами. В случае открытой войны они тоже не станут сидеть сложа руки.

Вооруженные конфликты теперь будут начинаться не с воздушных бомбардировок, высадок десанта на побережье и масштабных наступлений на суше, а с точечных ударов хакеров по критической инфраструктуре, электросетям, финансовой и здравоохранительной системам противника. Успех на этом фронте способен парализовать атакованное государство. Кроме того, киберпространство используют для усиления политического или экономического влияния, шпионажа, дискредитации властей и военного командования недружественной страны.

"Сейчас происходит некая милитаризация сознания американцев и милитаризация внешней политики США как таковой, — рассказал в эфире радио Sputnik политолог Леонид Савин. — Мы это видим в том числе по тем кадровым перестановкам, которые происходят и в Госдепартаменте, и в других ведомствах Соединенных Штатов. Они начинают следовать такой мягкой версии ведения войны — воспринимают внешнюю политику как войну, ведущуюся иными средствами. Я думаю, это самая главная проблема, которая стоит перед другими странами".

Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака

Источник изображения: © AP Photo / Maya Alleruzzo

И останавливаться американцы явно не собираются. На тайную армию Пентагона в США работают десятки частных компаний. В частности, одна из фирм в Северной Каролине создает крайне реалистичные маски, кардинально меняющие внешность человека. Кроме того, разработали силиконовый чехол, плотно прилегающий к руке и искажающий отпечатки пальцев.

Агентам выдают полный пакет фальшивых документов, вносят их вымышленные имена в электронные базы данных, словом, делают все, чтобы контрразведка ничего не заподозрила. Но пока неизвестно, насколько эффективно проявит себя тайная армия Пентагона в противостоянии с китайскими и российскими спецслужбами.

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