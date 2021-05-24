БПЛА НОАК: разведывательно-ударный BZK-005C.

По данным китайских источников, подразделения беспилотной авиации Национально-освободительной армии Китая (НОАК) сформировали в Тибетском военном районе (Tibet Military District) 4-х уровневую систему разведки. В её состав вошли разведывательные и разведывательно-ударные БПЛА НОАК следующих моделей:

EA-03 Soar Dragon – высотный, скоростной разведывательный БПЛА средней продолжительности полета (турбовентиляторный двигатель);

Разведывательный БПЛА НОАК EA-03

BZK-005C – средневысотный низкоскростной разведывательный БПЛА большой продолжительности полета;

GJ-1 (Wingloong-1) средневысотный разведывательно-ударный БПЛА средней продолжительности полета;

Разведывательно-ударный БПЛА GJ-1 (Wingloong-1)

JWP-002 (ASN-206) средне/маловысотный разведывательный БПЛА для подразделений ствольной и реактивной артиллерии (подробнее).

В отношении БПЛА модели BZK-005C (Chang Ying-005C) известно, что его разработку выполнили специалисты Пекинского Аэрокосмического университета (Beijing Aerospace university) в период с 2004 по 2006 гг. Спустя год началась сборка первого образца. Производство БПЛА данной модели в интересах подразделений НОАК ведется на Харбинском авиастроительном предприятии (Harbin Aircraft Industry Group, Heilongjiang province, Harbin city). Гражданская версия данного БПЛА имеет обозначение BZK-005E или TYW-1. Её производство осуществляется на заводе в г.Тайчжоу.

Разведывательно-ударный БПЛА НОАК BZK-005C на параде в Пекине в 2015 г.

Опытно-войсковая эксплуатация БПЛА BZK-005C была начата в 2010 году в подразделении беспилотной авиации Разведывательного управления Генерального Штаба НОАК (former Intelligence department of PLA General Staff).

По данным китайских источников, в процессе испытательных полетов с 2011 по 2013 гг. принимала участие войсковая часть, дислоцированная на авиабазе (АвБ) Дайшань (Daishan AfB, Hangzhou Bay).

К настоящему моменту БПЛА поступили на вооружение подразделений разведки ВМС НОАК (PLAN recon units), дислоцированных в провинциях Чжэцзян, Гуандун (Zhejiang, Guangdong) и на архипелаге Спратли (Spratly islands). Следует отметить, что такое распределение БПЛА позволяет разведывательным органам ВМС НОАК вести наблюдение за действиями кораблей Сил Самообороны Японии и ВМС США в акваториях Восточно-китайского и Южно-китайского морей. Достоверно известно, что в 2011 и 2012 годах японские надводные корабли даже не могли классифицировать BZK-005C.

ТТХ и особенности конструкции БПЛА НОАК BZK-005C

Известны следующие тактико-технические характеристики BZK-005C:

высота / длина: 18 м / 9,85 м (по другим данным 10,35 м);

размах крыла: 18 м;

масса фюзеляжа: 450 кг;

масса оборудования и топлива: 650 кг;

масса полезной нагрузки: 370 кг;

максимальная взлетная масса: 1500 кг;

продолжительность полета 40 часов;

дальность полета до зоны патрулирования: 2000 км;

высота крейсерского полета: 3000 до 7000 м;

практический потолок: 8000 м;

крейсерская скорость: 130 км/ч;

максимальная скорость: 210 км/ч;

длина разбега при взлете: 500 м;

длина пробега при посадке: 600 м.

Рамная конструкция корпуса изготовлена из аллюминиево-магниевого сплава, а внешняя обшивка – из стекло- или углеволокна в зависимости от области применения. Необходимо отметить, что три стойки шасси изготовлены цельнолитыми, что обеспечивает безопасность БПЛА при посадке и взлете с грунтовых полос. Командование Западного ВО ВС Китая (PLA Western MR Command) высоко оценивает надежность данного БПЛА НОАК, которой может уверенно действовать в районах без железобетонных взлетно-посадочных полос. Достоверно известно, что БПЛА BZK-005C дислоцированы на АвБ Хэтянь и Нгари Гунса (Hotan, Ngari Gunsa).

Высокая продолжительность полета обеспечена за счет экономичного поршневого двигателя, который приводит в движение трехлопастной винт. Известно, что в подразделениях китайской армии данному беспилотнику присвоено кодовое обозначение «Глобальный Орел», поскольку BZK-005C способен находится в воздухе дольше всех других БПЛА НОАК.

Общий вид разведывательно-ударного БПЛА BZK-005C

В отношении программного обеспечения BZK-005C известно, что оно позволяет данному аппарату самостоятельно выполнять полет до зоны патрулирования/разведки, самостоятельно обнаруживать и классифицировать цель, выполнять наведение и вести огонь, а также оценивать результаты применения авиационных средств поражения (АСП). Конструкторы предусмотрели четыре внешних точки подвески для размещения высокоточных противотанковых ракет большой дальности типа «Синяя стрела» или малокалиберных бомб серии FT.

Оптико-электронная система разведки и наведения позволяет данному аппарату обнаруживать цель типа «пикап» на дальности до 50 км и сопровождать ее до момента попадания ракеты. На внешних точках подвески может быть размещено оборудование для радио-технической/радио-электронной/радиолокационной разведки или для перехвата данных, передаваемых по каналам радио и спутниковой связи.

При выполнении полетов в зоне действия подразделений радиоэлектронной борьбы вероятного противника BZK-005 действует в полностью автоматическом режиме. Дрон планирует маршрут полета, входит в зону действия помех, проводит анализ типа/вида помех, а при обнаружении источника таковых наносит удар наличными АСП.

Известно, что представители ВС Королевства Саудовская Аравия направили запрос китайской стороне о приобретении партии BZK-005C, поскольку остальные страны, располагающие подобными БПЛА не намерены поставлять свою продукцию официальному Эр-Рияду. Аравийским военным необходим простой в управлении и надежный БПЛА стратегической разведки. В данном аспекте отметим, что продолжительность теоретического этапа подготовки оператора BZK-005C составляет одну неделю, этапа практической подготовки – три недели.

Представители разведки ВМС США достаточно высоко оценивают возможности BZK-005C, поскольку он обладает малой тепловой заметностью, а благодаря современным композитным материалам его сложно классифицировать как воздушную цель. Известно, что перед ВМС США поставлена задача о захвате BZK-005C для последующего его изучения. Наибольший интерес представляет его оптико-электронные системы разведки, а также система управления и её программное обеспечение, которая использует частоты спутников связи «Небесная цепь» (天链).

По материалам военно-технических изданий Китая