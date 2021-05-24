Комплекс для тренировки палубной авиации в Крыму отремонтируют за 500 млн рублей

Минобороны и одно из предприятий Объединенной судостроительной корпорации подписали контракт на ремонт и модернизацию наземного испытательного тренировочного комплекса

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Подписан контракт на ремонт и модернизацию наземного испытательного тренировочного комплекса (авиационного) НИТКА в Крыму - полного наземного аналога авианосца "Адмирал Кузнецов". Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Подписан контракт между Минобороны и одним из предприятий Объединенной судостроительной корпорации на ремонт и модернизацию комплекса НИТКА в Саках, его стоимость порядка 500 млн рублей", - уточнил он.

По данным другого источника, вопрос о ремонте НИТКА в Саках сдвинулся с мертвой точки после того, как в декабре 2020 года главком ВМФ адмирал Николай Евменов провел совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки летчиков палубной авиации. В частности, были рассмотрены предложения, призванные ускорить выход из ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" и обеспечить использование комплекса НИТКА в Саках для подготовки летного состава.

Согласно заявлениям официальных лиц, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" должен выйти на испытания в 2022 году.

Перед полетами с авианосца летчики палубной авиации по существующим регламентам должны получить допуск к ним. Для их подготовки могут использоваться два комплекса НИТКА в Саках и в Ейске. Про первый известно, что он нуждается в модернизации, про второй - что его ввод в строй запланирован на 2023 год.

Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. Комплекс в Саках представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля эквивалентны летной палубе "Адмирала Кузнецова".