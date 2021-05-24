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ТАСС

Новый базовый тральщик прибыл на Камчатку в День Тихоокеанского флота

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Тральщик "Яков Баляев"
Тральщик "Яков Баляев".
Источник изображения: Ульяна Бакуменко/ТАСС

Судно будет выполнять задачи противоминной обороны и обеспечивать безопасный подход и развертывание кораблей и подводных лодок в Авачинской губе и на выходе в Тихий океан

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мая. /ТАСС/. Новый базовый тральщик "Яков Баляев" прибыл на Камчатку в 290-ю годовщину со Дня образования Тихоокеанского флота России. Корабль будет выполнять задачи противоминной обороны и обеспечивать безопасный подход и развертывание кораблей и подводных лодок в Авачинской губе и на выходе в Тихий океан, сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения ТОФ Восточного военного округа.

"Это первый корабль третьего ранга - то есть большого размера, который прибыл на Камчатку, названный в честь военнослужащего, героя Советского Союза Якова Баляева из 355-го полка морской пехоты во Владивостоке. Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями."Яков Баляев" после сдачи курсовых задач прибыл в Петропавловск-Камчатский к месту постоянной службы. Он будет выполнять задачи противоминной обороны и обеспечивать безопасный подход и развертывание кораблей и подводных лодок в Авачинской губе и на выходе в Тихий океан", - уточнили в отделе информационного обеспечения ТОФ Восточного военного округа.

Экипаж нового корабля - около 40 человек. Он сформирован на Камчатке в соединении кораблей охраны водного района. Из Владивостока до Камчатки "Яков Баляев" шел около недели, попутно выполняя задачи по испытанию оборудования. После пополнения запасов корабль готов к выполнению боевых задач.

Тральщик проекта 12700 "Яков Баляев", является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Водоизмещение - 890 тонн, длина - 62 м, ширина - 10 м. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человек.

В новость внесена правка (02:59 мск) - передается с уточнением источника информации.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
пр. 12700
ТОФ
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