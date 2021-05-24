В России 20 лет назад создали "легкий танк"- вариант БТР-90 с 100-мм пушкой

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20 лет назад на выставке вооружений IDEX-2001 в Абу-Даби был впервые представлен российский БТР-90 с боевым модулем "Бахча-У" До сих пор в мире нет серийных бронетранспортеров, которые могли бы сравниться с ним по своей огневой мощи.

По сути, "девяностый" превращался в колесный танк, вооруженный 100-мм орудием - пусковой установкой. Стрельба велась не только артиллерийскими боеприпасами, но и управляемыми ракетами 9М117М1 "Аркан" с дальностью полета до 5500 м). Имелась также 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет.

Система управления огнем даже по нынешним временам отвечает самым современным требованиям и позволяет эффективно поражать цели в движении в любое время суток. В нее входит стабилизированный прицел наводчика с дальномером и тепловизором, автомат сопровождения, баллистический вычислитель, а также панорамный прицел командира.

Несмотря на то, что масса такого БТР-90 достигала почти 22 тонн, благодаря двигателю мощностью в 510 л.с. он мог разгоняться до 90 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде. Запас хода составлял 700 км.

К сожалению, БТР-90 не стали производить серийно, хотя интерес к машине проявляли военные нескольких иностранных государств.

Лев Романов