The National Interest (США): может ли встреча в Рейкьявике действительно улучшить отношения России и США?

Николас Гвоздев не первый раз пишет о российско-американских саммитах. Что же ждать от предстоящего саммита Байдена и Путина: прорыва к новому или кошмарного дежа-вю? Для Гвоздева дежа-вю стало бы большим разочарованием. Это уже надоело: насинает каждый президент с обещания улучшить отношения с РФ. А заканчивает намного более низким уровнем отношений, чем в начале. Надоело!

Итак, все повторяется снова. По давно известной схеме. Отношения между США и Россией при каждом новом президенте все ухудшаются и ухудшаются в течение всего периода его пребывания у власти. И к концу пребывания очередного обитателя в Белом Доме эксперты объявляют, что так плохо дела не шли еще никогда - ну, со времен холодной войны, конечно. Каждая из сторон оттачивает свой давно уже поистрепавшийся набор обвинений в адрес другой стороны. Новый президент США сообщает, что не будет повторять неправильные шаги своего предшественника в отношении Кремля. Этот новичок порой даже предпринимает кое-какие действия, чтобы показать российскому правительству, что ситуация изменилась и "здесь вам не тут". Часто делается попытка послать России тот "мессидж", что ей лучше бы забыть о временах раздутого чувства собственной важности в мировых делах. А потом, увы-увы, все идет всегда по той же схеме: на первой же личной встрече между главными фигурами российской и американской политики обе стороны перечисляют друг другу грехи своего оппонента и с мрачным видом провозглашают, что США и РФ, несмотря ни на что, могут включаться в осмысленный диалог. Цель этого диалога - поиск возможностей для сотрудничества в областях взаимной выгоды.

Вся эта история повторялась столько раз, что иногда у меня возникает ощущение: я мог бы взять свои статьи 2001-го года, 2009-го года или 2017-го года, заменить несколько имен (аккуратно наклеив фамилию "Блинкен" в то место статьи, где стояли имена Колина Пауэлла, Хиллари Клинтон или Рекса Тиллерсона) - и была бы готовая статья о нынешней встрече в Рейкьявике. Со своей стороны, российский министр Сергей Лавров имеет такой большой опыт этого рода разговоров со своими американскими коллегами, что этот церемониал стал его второй натурой. Здесь и стандартные отсылки к "конструктивному" духу переговоров, к необходимости взаимного уважения. Здесь и презентация публике все той же "общей повестки дня" США и России с одними и теми же элементами (вот и здесь стоит отметить, что Северная Корея и Иран были упомянуты в качестве вызывающих озабоченность стран).

Но проходит время - и надежды на некий прорыв в отношениях начинают увядать. Просто потому, что наталкиваются на структурные реальности российско-американских отношений. Особенно быстро надежды вянут, когда усиливается такая особенность этих отношений, как готовность их участников (России и США) играть в "игру с нулевой суммой". То есть исходить из того, что выигрыш одной из сторон изначально означает проигрыш другой.

В сложившихся условиях любая позитивная динамика в отношениях РФ и США купируется фундаментальными разногласиями. Например, желанием альянса НАТО расшириться и принять такие страны, как Украина и Молдавия. Это тревожит Москву. Равным образом тревожит ее и внешнее вмешательство во внутрироссийские дела: Москва настаивает на том, что это ее суверенное право - управлять Россией так, как она считает нужным. Вот вам уже два важных момента разногласий, а их на самом деле множество. И всюду повторяется одна и та же схема.

Очень важный разговор

Критически важно для США и России разговаривать друг с другом. А потому очень правильно, что переговоры Блинкена и Лаврова сосредоточились на вопросе стратегической стабильности. Это и вправду самый важный фактор в отношениях США и РФ, если вспомнить, что две эти страны имеют самые впечатляющие на планете ядерные арсеналы. Больше того, лавинообразный спад в отношениях, при котором обе стороны находили в себе силы и дальше накладывать друг на друга наказующие санкции, при этом не забывая разрушать прямые связи друг с другом, - все это очень опасно.

Если бы встреча в Рейкьявике хотя бы существенно затормозила этот процесс - это уже сделало бы нынешний саммит важным событием. А нужно для этого не так много: нужно, чтобы некоторые аспекты российско-американских отношений были помещены как бы в изоляцию от политического давления. Именно к этому я призывал, отмечая, что в случае удачи это была бы прекрасная первая встреча Путина с новым президентом в США, очень важная. Очень хорошо, что эта первая встреча проходит в кулуарах Атлантического Совета.

Почему? Потому что Арктика - это одна из немногих сфер, в которых Вашингтон и Москва, кажется, продолжают сотрудничать и иметь сходные взгляды. Больше того, Россия и США еще и имеют там общие интересы. Наши страны заинтересованы в следующем: отразить притязания некоторых стран типа Китая, настаивающих на своем статусе "приарктических" государств. Нужно быть твердыми с такими странами уже сейчас, потому что впоследствии члены этого "почти арктического" союза государств будут требовать для себя "своей доли" в региональной инфраструктуре власти.

Вот что позитивно: обе стороны согласны, что важно друг с другом разговаривать и создавать совместную повестку дня по поддержанию стратегической стабильности. Посреди все новых санкций США против проекта "Северный поток - 2", дарование временной западной индульгенции от санкций для компании-оператора этого газопровода - это долгожданная пауза. Пауза в порочной циклической цепочке: американские санкции - российская реакция - новые американские санкции. Этот порочный круг не раз накладывался на отношения, характеризуя их все последние несколько лет.

Благотворная пауза

Теперь у нас есть хотя бы пауза в санкциях, которая может продлиться хотя бы до саммита между Байденом и Путиным в следующем месяце. (Хотя, конечно, временная свобода от санкций, дарованная компании Nord Stream AG может быть мотивирована не столько желанием протянуть оливковую ветвь Кремлю, сколько стремлением США избежать открытого разрыва с немецкой канцлерин Ангелой Меркель - как раз перед саммитами "Большой семерки" и НАТО.)

Но временное открытие форточки, глоток свежего воздуха - это еще не крупный сдвиг в отношениях. Настоящий вопрос - готовы ли Байден и Путин хотя бы торговаться. Главный вопрос здесь: насколько администрация Байдена будет готова снизить давление на Россию (давление по поводу Украины, судьбы Алексея Навального и т.д.), если правительство Путина предложит конкретную поддержку некоторым американским инициативам? Причем не только американским планам в отношении Ирана или Северной Кореи, но и вот по какой деликатной теме. При каких параметрах Россия может согласиться на интеграцию в евроатлантические институты некоторых своих соседей по евразийскому пространству? При каких-то условиях тут возможна была бы договоренность.

Формулировка компромиссов

Еще вопрос: насколько могла бы Россию помочь в формулировке компромиссов - ну, например, компромисса по судьбе Сирии - при которых она могла бы выторговывать уступки от США, действуя от имени своих союзников-клиентов?

Увы, пока что статистика по компромиссам [с участием США и РФ] не очень обещающая. Уже несколько лет немецкое правительство пыталось предложить компромисс по "Северному потоку - 2". Смысл компромисса был в том, что взамен за прекращение американского давления на "Северный поток - 2" Россия дала бы гарантии некоего энергетического транзита через Украину. Но пока что этот проект немногих в США вдохновил. Стоит напомнить, что уже в этом месяце, в мае, Блинкен вновь заверил украинское правительство, что официальной политикой США остается прежний курс - курс на предотвращение достройки газопровода. И даже временное изъятие из списка компании-оператора из санкционного списка не похоже, чтобы сильно изменило этот курс.

В принципе это возможно: иметь суровый честный разговор и все же находить почву для компромисса. Но давайте не будем ловить журавля в небе. Может быть, амбициозным успехом будет уже сама деконфликтация отношений между США и Россией. Три года назад я написал в журнале "Horizons", что "некоторая напряженность в отношениях США и России неизбежна, а вот дисфункция - недопустима". Далее я написал: "Необходимо найти путь к тому, чтобы хотя бы на время устранять противоречия между этими двумя странами при всей разности в их подходах к международным делам". Посмотрим, станет ли встреча Лаврова и Байдена шагом в этом направлении".

Николас Гвоздев (Nikolas K. Gvosdev)