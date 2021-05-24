Байден поблагодарил Нетаньяху за окончание военных действий с сектором Газа

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден заявил, что в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поблагодарил его за решение прекратить военные действия в отношении сектора Газа.

"В моих беседах с премьер-министром Биньямином Нетаньяху я поблагодарил его за то, что он положил конец нынешним военным действиям менее чем за 11 дней. Я также подчеркнул то, что говорил на протяжении всего этого конфликта: Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на защиту от неизбирательных ракетных обстрелов со стороны ХАМАСА и других террористических группировок, базирующихся в Газе, которые унесли жизни ни в чем не повинных гражданских лиц в Израиле", - сказал Байден в ходе выступления по ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США сообщил, что США будут способствовать восстановлению системы ПВО "Железный купол".

"Я подтвердил ему свою полную поддержку в восстановлении израильской системы "Железный купол", чтобы быть уверенными в безопасности и защите в будущем", - отметил он.

Байден также поблагодарил президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси за посредничество в прекращении огня.

Ранее израильский кабинет по вопросам безопасности поддержал решение о прекращении огня против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщило издание Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

В заявлении говорится, что министры "согласились принять египетскую инициативу по взаимному безусловному прекращению огня".

При этом в документе отмечается, что точнее время вступления данного режима в силу "будет определено позже".

Израильские СМИ в свою очередь сообщают, что режим прекращения огня вступит в силу в ночь на пятницу 21 мая.

"По итогам встречи, которая продлилась три часа, израильский кабинет по вопросам безопасности согласился на одностороннее прекращение огня с 02:00 местного времени (совпадает с московским)", - информируют СМИ.