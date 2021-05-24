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Интерфакс-АВН

Тихоокеанский флот усилят универсальными десантными кораблями

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Тихоокеанский флот (ТОФ) России получит новые подводные лодки и надводные корабли, в том числе универсальные десантные, заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"Несомненно, что тихоокеанцы будут получать в свой состав и новые универсальные десантные корабли", - говорится в поздравительной телеграмме Евменова по случаю 290-летия ТОФ.

Как сообщал "Интерфакс", в июле 2020 года на заводе "Залив" в Крыму были заложены первые два корабля проекта 23900, разработанные в качестве альтернативы французским вертолётоносцам "Мистраль". Универсальные десантные корабли (УДК) предназначены для приёма, перевозки и высадки морского десанта с привлечением десантных катеров и вертолётов. Источник в промышленности сказал "Интерфаксу", что эти корабли могут пойти на ТОФ. "Решение будет принимать Минобороны, исходя из оценки баланса сил на море", - сказал источник.

В телеграмме главкома ВМФ говорится, что в ближайшее время продолжится оснащение подводных сил ТОФ стратегическими атомными подводными лодками проекта "Борей-А" и многоцелевыми проекта "Ясень-М".

"Неатомная подводная составляющая Тихоокеанского флота пополнится дизель-электрическими подводными лодками проекта 636.3, которые в настоящее время строятся на предприятии "Адмиралтейские верфи", - заявил Евменов.

"Надводная составляющая Тихоокеанского флота будет усилена за счет ведущегося серийного строительства корветов проекта 20380 и 20385, фрегатов проекта 22350, малых ракетных кораблей проекта 22800. Наряду с этим продолжится модернизация и ремонт больших противолодочных кораблей проекта 1155, модернизационный запас которых позволяет существенно усилить их возможности и ударную мощь", - сообщил главком ВМФ РФ.

Как ранее сообщалось, большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" ТОФ прошел модернизацию и получил на вооружение крылатые ракеты большой дальности "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). В апреле пресс-служба ТОФ сообщила, что "Маршал Шапошников" завершил программу заводских испытаний после модернизации, его включили в качестве многоцелевого фрегата в состав сил постоянной готовности флота.

Евменов заявил, что будут развиваться авиационная и береговая составляющие ТОФ для "исключения возникающих угроз безопасности дальневосточных рубежей".

"Тихоокеанский флот выполнял и далее будет выполнять важнейшую роль в обеспечении безопасности на восточном и северо-восточном направлении, гарантируя недопустимость любых угроз с морских и океанских направлений в адрес России. От Тихоокеанского флота во многом зависит безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в телеграмме Евменова.

"Огромная география базирования Тихоокеанского флота - от Владивостока до Камчатки требует постоянной работы по развитию инфраструктуры пунктов дислокации подводных сил, надводной и авиационной составляющей. И такая работа активно ведется", - заявил главком.

ТОФ - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. Штаб флота расположен во Владивостоке. Флагман ТОФ - ракетный крейсер "Варяг". В задачи ТОФ входит обеспечение военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В составе ТОФ - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, дизельные подлодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морских зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, сухопутные и береговые войска.

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Страны
Россия
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Адмиралтейские верфи
Алмаз-Антей
Залив СЗ
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
2020-й год
20380 Корвет-1
20385
22350
22800 МРК
636.3
877 Палтус
885 Ясень
955 Борей
пр. 1155
ТОФ
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