От Карачи до Тартуса

Как фрегат «Адмирал Григорович» за три моря ходил

Фрегат «Адмирал Григорович» участвовал в международном военно-морском учении «AMAН-2021», в двустороннем учении «Аравийский муссон», впервые зашел с визитом в Порт-Судан в Красном море. И вернулся в Севастополь в День Победы.

Фрегат величественно зашел в празднично украшенный Севастополь, неся на правом борту копию Знамени Победы. Моряки видели, как им махали с набережной, усыпанной людьми. А на родном причале их торжественно встретили врио командира дивизии надводных кораблей капитан 1 ранга Олег Князев, заместитель командира соединения по ВПР капитан 2 ранга Алексей Бугорский, родные и близкие.

Командир фрегата капитан 3 ранга Константин Аксенов четко доложил капитану 1 ранга Олегу Князеву об успешном выполнении задач почти пятимесячной боевой службы. В ответ – поздравление и свежий каравай хлеба на рушнике. Боевая служба была очень напряженной и длилась с декабря прошлого года до мая нынешнего. Вернулись с победой в День Победы! Об этом было сказано на коротком митинге по случаю завершения боевой службы.

С командиром фрегата мы встретились сразу после возвращения, едва он отчитался за итоги похода, обнял свою семью. Лицо капитана 3 ранга Константина Аксенова было обветренным, с налетом южного загара, со следами заметной усталости. Корабль прошел более 18 тыс. миль, участвовал в военно-морском учении в Аравийском море.

– Учение проходило с 11 по 16 февраля, – рассказывает Константин Аксенов, – в нем участвовали корабли и суда 11 стран мира, наблюдатели из 45 стран. Российский военный флот представлял отряд кораблей Черноморского флота, куда вошли наш фрегат, патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-739. Активная фаза учений прошла 15–16 февраля.

В течение двух дней экипажи кораблей стран – участниц военно-морских маневров отрабатывали вопросы взаимодействия при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, проводили тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров, выполняли действия по приему грузов с судна снабжения на ходу. А также отрабатывали упражнения по противодействию пиратству с выполнением стрельб из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения. В том числе – по надводным мишеням типа Killer Tomato на дистанции около 5 км.

К учению «АМАН-2021» помимо корабельных сил активно привлекалась морская авиация. В том числе экипаж вертолета Ка-27ПС Морской авиации и ПВО Черноморского флота, базировавшийся на борту фрегата «Адмирал Григорович». Экипаж вертолета возглавлял капитан Денис Мавроди. Он так же, как и экипаж корабля, получил высокую оценку.

– Стрельбы выполнял как наш фрегат, так и патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», – продолжает Константин Аксенов. – Они прошли успешно. Главными целями учения «АМАН-2021» являлись укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море. А также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства и при проведении поисково-спасательных операций. Общее руководство отрядом наших кораблей осуществлял командир дивизии капитан 1 ранга Сергей Тронев.

Сразу после военно-морского учения «AMAН-2021» в Аравийском море прошло двустороннее учение «Аравийский муссон», в котором приняли участие ВМФ России и ВМС Пакистана. В рамках учения «Аравийский муссон» Пакистан задействовал корабли ALAMGIR и ASLAT, со стороны Российской Федерации участвовали фрегат «Адмирал Григорович» и ПК «Дмитрий Рогачев». Чуть позже к учениям присоединились и самолеты военно-воздушных сил Пакистана. Задачей участников являлась отработка противодействия по условному противнику как в воздухе, так и на море.

– На борту нашего фрегата побывал главнокомандующий военно-морскими силами Пакистана адмирал Мухаммад Амжад Хан Ниязи, – продолжает рассказ Константин Аксенов, – он посетил фрегат, когда «Адмирал Григорович» находился в главной базе ВМС Пакистана городе Карачи. Он ознакомился с фрегатом, сделал запись в книге почетных посетителей, выразил удовлетворение содержанием нашего корабля, которому в этом дальнем походе исполнилось пять лет. Он отметил, что экипаж нашего фрегата достойно представил наш флот на учениях. От имени президента Пакистана он вручил три благодарственных адреса: экипажу, командиру фрегата и командиру отряда кораблей.

Командир фрегата «Адмирал Григорович» Константин Аксенов провел показ корабля. Прошел обмен сувенирами. А конкретную работу экипажа в море мог наблюдать не только главнокомандующий ВМС Пакистана. Корабль достойно решал не только боевые, но и военно-дипломатические задачи.

И недаром вскоре после военных учений министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил: «Россия в этом регионе – фактор стабильности. Но не только на региональном уровне, она является фактором стабильности на международной арене».

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Исламабаде Куреши отметил, что Пакистан хочет строить с Россией отношения доверия и дружбы и считает отношения с Москвой одним из своих приоритетов. «Пакистан намерен строить сильные многовекторные отношения с Россией. Сегодня мы применяем новый подход к России», – подчеркнул Куреши.

Глава МИД Пакистана указал, что Россия всегда является защитником главенства международного законодательства, многостороннего подхода в международных отношениях. Таких же принципов придерживается и Пакистан, сказал Куреши.

Нельзя не сказать и о заходе «Адмирала Григоровича» в Порт-Судан. Боевой корабль Черноморского флота впервые зашел с визитом в этот порт в Красном море. Напомним, что по соглашению Российской Федерации и Республики Судан в этом порту будет создан пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. В рамках визита прошло пополнение материальных запасов фрегата, а также отдых личного состава экипажа.

В Минобороны подчеркнули, что обустройство на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».

В Омане фрегат заходил в порт Султан Кабус и это также способствовало установлению дружественных отношений. Несколько раз «Адмирал Григорович» заходил в сирийский Тартус, прекрасно знакомый экипажу еще по прошлой боевой службе, когда выполнял задачи в акватории Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов и прошел в общей сложности более 24 тыс. миль. Словом, он многократно выступал посланником мира и дружбы, демонстрировал андреевский флаг на разных широтах Мирового океана.

«Адмирал Григорович» также принял участие в контрольной проверке сил флота за зимний период обучения. Он отработал эпизод по отражению удара крылатых ракет, выпущенных авиацией по кораблю в море. В ходе учения расчет корабельного боевого информационного поста обнаружил и классифицировал имитированные цели, а расчет ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками.

Для Константина Аксенова это уже третий дальний поход в качестве командира корабля. Он третий год уверенно командует передовым кораблем дивизии.

– Эта боевая служба явилась хорошей морской школой для нашего экипажа, – говорит командир фрегата, – настоящей школой ратного мастерства. Мы выполняли многие задачи, в том числе осуществляли слежение за АУГ ВМС США во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр», который шел в охранении крейсера и трех эсминцев. В дальней морской зоне, будучи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, мы тесно взаимодействовали с кораблями и судами трех флотов. Если говорить о Северном флоте, то это фрегат «Адмирал флота Касатонов», большие десантные корабли (БДК) «Александр Отраковский» и «Кондопога», спасательный буксир «Николай Чикер», танкер «Вязьма». Если говорить о кораблях Балтийского флота, то это БДК «Калининград» и «Королев», корвет с управляемым ракетным оружием «Стойкий» и танкер «Лена». Ну и, конечно, корабли и суда Черноморского флота, которых было немало.

По итогам минувшего похода Константин Аксенов отметил своего старшего помощника капитан-лейтенанта Сергея Гаврильченко, командиров боевых частей капитан-лейтенанта Максима Шкуропия, старших лейтенантов Максима Колесника, Кирилла Аникеева, старшего инженера БЧ-5 старшего лейтенанта Александра Торбенко, техника ЗРБ старшего мичмана Игоря Алейникова, техника группы управления мичмана Игоря Калошина, техника минно-торпедной команды мичмана Никиту Иванова, старшин команд мичманов Вадима Астанова, Дмитрия Роя, старшего боцмана старшего мичмана Игоря Сопина.

Сейчас экипаж фрегата «Адмирал Григорович» готовится к зачетно-тактическим учениям дивизии надводных кораблей, где будет отрабатывать совместные задачи с флагманом дивизии и флота ГРКР «Москва». Покой им только снится.

Владимир Пасякин

Владимир Михайлович Пасякин – капитан 1 ранга, военный эксперт.