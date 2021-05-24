«Острота» нановит неотразимый удар

В следующем году должны начаться испытания новой малогабаритной гиперзвуковой ракеты «Острота» для бомбардировщиков.

Вооруженные такими боеприпасами самолеты станут частью сил неядерного сдерживания России. Новые ракеты помогут нашей стране удержать лидирующую позицию в этом высокотехнологичном виде вооружений, с их помощью можно наносить неотразимые удары по самым защищенным объектам, отметили эксперты.

Новую ракету будут использовать и дальние бомбардировщики Ту-22М3, и оперативно-тактические Су-34, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве.

Начало летных испытаний не имеющего пока официального обозначения боеприпаса запланировано на 2022 год, следует из графика работ по проекту (имеется в распоряжении «Известий»). Разработка ведется в рамках опытно-конструкторской работы под шифром «Острота» в машиностроительном КБ «Радуга» им. А.Я. Березняка.

Специально для новой сверхскоростной ракеты разработан прямоточный воздушно-реактивный двигатель, известный под обозначением «изделие 71». Его создание поручено Тураевскому машиностроительному КБ «Союз» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).