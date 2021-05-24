Российские военные получат высокотехнологичные полевые кухни

Внутри раскладного кунга стоят столы, стулья и установлена автоматическая посудомоечная машина

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Органы военного управления РФ в 2021 году получат новые высокотехнологичные полевые кухни АМПП-150, оснащенные электронным пультом управления и способные за раз накормить 50 военнослужащих. Об этом сообщил начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей Нихельман в интервью газете "Независимое военное обозрение".

"Ингредиенты любого блюда достаточно просто забросить в котел - и все. Затем в меню выбирается желаемое блюдо, и начинается его автоматическое приготовление точно так же, как в самых современных бытовых кухонных приборах", - сказал Нихельман.

Комплекс построен на четырехосных шасси высокой проходимости производства "Камаз". Полевая кухня автономна и может использоваться при температурах от минус 45 до плюс 50 градусов и влажности воздуха до 98%. Мобильные пункты питания состоят из кухни-склада КС-150 и столовой СА-50. Сейчас комплекс завершает испытания по части концепции организации полевого питания по новым принципам.

"КС-150 оборудована жарочным духовым шкафом, холодильниками и пароконвектоматом, которые в разы увеличивают возможный ассортимент приготавливаемых блюд", - подчеркнул полковник.

"Столовая СА-50 ничем не отличается от стационарной столовой. Также мы предусмотрели системы вентиляции и кондиционирования", - рассказал он, отметив, что внутри раскладного кунга стоят столы, стулья, установлена автоматическая посудомоечная машина.