Войти
ТАСС

Российские военные получат высокотехнологичные полевые кухни

317
0
0
АМПП-150 в ходе войсковых испытаний. Стратегические учения «Кавказ-2020». Фото Департамента ресурсного обеспечения Минобороны
АМПП-150 в ходе войсковых испытаний. Стратегические учения «Кавказ-2020». Фото Департамента ресурсного обеспечения Минобороны.

Внутри раскладного кунга стоят столы, стулья и установлена автоматическая посудомоечная машина

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Органы военного управления РФ в 2021 году получат новые высокотехнологичные полевые кухни АМПП-150, оснащенные электронным пультом управления и способные за раз накормить 50 военнослужащих. Об этом сообщил начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей Нихельман в интервью газете "Независимое военное обозрение".

"Ингредиенты любого блюда достаточно просто забросить в котел - и все. Затем в меню выбирается желаемое блюдо, и начинается его автоматическое приготовление точно так же, как в самых современных бытовых кухонных приборах", - сказал Нихельман.

Комплекс построен на четырехосных шасси высокой проходимости производства "Камаз". Полевая кухня автономна и может использоваться при температурах от минус 45 до плюс 50 градусов и влажности воздуха до 98%. Мобильные пункты питания состоят из кухни-склада КС-150 и столовой СА-50. Сейчас комплекс завершает испытания по части концепции организации полевого питания по новым принципам.

"КС-150 оборудована жарочным духовым шкафом, холодильниками и пароконвектоматом, которые в разы увеличивают возможный ассортимент приготавливаемых блюд", - подчеркнул полковник.

"Столовая СА-50 ничем не отличается от стационарной столовой. Также мы предусмотрели системы вентиляции и кондиционирования", - рассказал он, отметив, что внутри раскладного кунга стоят столы, стулья, установлена автоматическая посудомоечная машина.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Похожие новости
03.02.2021
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
25.02.2019
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
09.06.2016
Переворот в "Туполеве": Юрий Слюсарь "ссылает" Николая Савицких в Казань?
16.07.2015
«ОПК» поставит иностранным заказчикам десятки комплексов для обучения экипажей бронетехники
11.04.2013
Россия создала первый колесный «танк»
28.06.2012
В Жуковском покажут боевую технику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 22:45
  • 63
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно