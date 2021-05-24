Кухни-трансформеры накормят с колес

Армия принимает на вооружение мобильные пункты автономного питания

Уже в этом году органы военного управления получат новые полевые кухни, в отличие от предшественниц размещенных в кузовах грузовых автомобилей или в буксируемых одноосных прицепах с котлами для приготовления пищи. Это будут изделия, сочетающие мобильность, высокую проходимость, а также возможности полноценной современной стационарной войсковой столовой, способной за раз накормить 50 военнослужащих. Как сообщил «НВО» начальник управления (продовольственного) Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковник Сергей Нихельман, новинка будет непосредственно задействована на стратегических учениях «Запад-2021». Речь идет об автономном мобильном пункте питания АМПП-150.

По словам Сергея Нихельмана, в настоящее время в армии наиболее распространены прицепные кухни, например КП-125, КП-130 и КПБМ-150. Также широко используется автомобильная кухня ПАК-200. «Это передвижная кухня автомобильного типа была разработана в СССР еще в 1970-х годах, с того времени появилась только ее усовершенствованная версия ПАК-200М, которая была принята на вооружение аж в 1986 году. Все эти технические средства продовольственной службы устарели, о чем свидетельствуют не только слабые для XXI века технические характеристики, но и возможность использовать дрова в качестве топлива», – подчеркнул Сергей Нихельман.

АМПП-150 – новое слово не только в техническом плане, но и в концепции обеспечения питанием военнослужащих в полевых условиях. Комплекс состоит из двух самостоятельных частей: кухни-склада КС-150 и столовой СА-50, построенных на четырехосных шасси высокой проходимости производства КамАЗ (входит в госкорпорацию «Ростех»). Машины стыкуются друг с другом, благодаря чему в полевых условиях получается стационарная столовая. Как сообщили в Управлении, обе машины завершают испытания. К автомобильной части вопросов нет, подобные платформы давно используются в войсках с различными целями. Отработке подлежит концепция организации полевого питания по новым принципам.

«Мы увидели проблему в организации питания органов военного управления, начиная от армии и окружного звена, когда питается офицерский состав на пунктах управления, когда выходят в поля», – говорит Сергей Нихельман.

Суть проблемы, как в двух словах объяснил начальник управления, в том, что в целях своевременного передвижения со всеми подразделениями для организации питания в палатках требуется затрачивать дополнительное время и дополнительное количество обслуживающего персонала. Благодаря АМПП-150 таких сложностей нет. Ее впервые испытали на командно-стратегических учениях «Кавказ-2020», где она получила высокую оценку руководства Минобороны.

Столовая СА-50 – это трансформер. В нерабочем состоянии это обычный кунг, который при развертывании превращается в помещение на 50 человек. Достигается это благодаря тому, что боковые стенки изделия образуют крышу контейнера, а соединенные между собой откидные панели пола создают пол раскладываемой части. Торцевые и боковые панели столовой формируются из стенок контейнера. После раскладывания раздвижные стенки с внутренних сторон контейнера фиксируются замками. То есть при развертывании модуля отсек, расположенный на шасси автомобиля, остается неподвижным, меняют пространственную конфигурацию только боковые части, которые при раскладывании образуют закрытые блоки-столовые. За счет этого объем изначального помещения увеличивается практически в три раза. При этом для полного развертывания столовой достаточно всего несколько человек. На это у них уйдет не более 40 минут.

АМПП-150 в ходе войсковых испытаний. Стратегические учения «Кавказ-2020». Фото Департамента ресурсного обеспечения Минобороны

«Внутри раскладного кунга стоят столы, стулья, установлена автоматическая посудомоечная машина. Столовая СА-50 ничем не отличается от стационарной столовой. Также мы предусмотрели системы вентиляции и кондиционирования», – рассказывает Сергей Нихельман.

Кухня-склад КС-150 не менее технологична. Полковник Сергей Нихельман отмечает, что в новом пункте питания есть тепловой блок, который включает в себя три котла для приготовления первых, вторых и третьих блюд на 100 и 80 л с автоматическими форсунками с пьезоэлементами.

«То есть солдату не надо ничего зажигать. Он нажимает кнопку, форсунка зажигается, и идет реактивная струя», – рассказывает Нихельман. Но самое интересное – электронный пульт управления кухней с жидкокристаллическим дисплеем выбора меню.

«Ингредиенты любого блюда достаточно просто забросить в котел – и все. Затем в меню выбирается желаемое блюдо, и начинается его автоматическое приготовление точно так же, как в самых современных бытовых кухонных приборах. Кроме того, КС-150 оборудована жарочным духовым шкафом, холодильниками и пароконвектоматом, которые в разы увеличивают возможный ассортимент приготавливаемых блюд», – отмечает начальник продовольственного управления.

В этой передвижной кухне разработчики предусмотрели и внушительную автономность. «Мы максимально использовали свободные емкости для воды. Одноразово в АМПП-150 можно залить 900 л воды, а для ее нагрева потребуется около 70 мин. При этом блок приготовления пищи и блок хранения продовольствия тоже находятся в одной машине, что позволяет содержать пять суточных норм продовольствия», – поясняет полковник Сергей Нихельман.

АМПП-150 может работать при температурах от минус 45 до плюс 50 градусов при относительной влажности воздуха до 98%. Поэтому его можно использовать в условиях как холодного, так и жаркого климата. Для современной российской армии это крайне актуально, так как позволяет в кратчайшие сроки организовать полноценное горячее питание в любом месте остановки боевых подразделений.

«Такого нет ни в одной армии мира. К такому принципу организации питания еще никто не подходил», – не без гордости отметил Сергей Нихельман. H

Дарья Любовик