Российско-белорусский ответ на наращивание военной активности НАТО

Блок НАТО целенаправленно и планомерно совершенствует свою военную инфраструктуру на территории стран, соседствующих с Республикой Беларусь. Об этом 16 мая заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Игорь Король.

«За последние четыре года военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась, постоянно ведутся работы по созданию новых и по усовершенствованию старых каких-то объектов», – отметил генерал. Он акцентировал внимание на том, что в настоящее время на территории Польши завершена модернизация пяти аэродромов и одноврменно продолжается модернизация еще шести аэродромов на территории Польши и стран Балтии. «Причем теперь эти аэродромы могут принимать любые типы самолетов и способны принять и разместить до 200 самолетов иностранных государств», – сказал Король. «Точно так же совершенствуются порты, военно-морские базы на территории Польши, Прибалтики – у наших ближайших соседей».

Высокопоставленный белорусский военный подчеркнул, что, прежде всего, это делается с целью «создания специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки».

Очевидно, что таким образом представитель белорусского военного ведомства хотел выразить озабоченность процессами, происходящими у границ Беларуси. Не стоит сомневаться в том, что побудительным мотивом для этого послужило начало крупнейших за последние 25 лет многонациональных совместных учений под эгидой вооруженных сил США в Европе «Defender Europe 21».

Несмотря на многочисленные уверения орагнизторов этих маневров в том, что имеют они исключительно оборонительный характер, доверия таким заявлениям нет. Хотя бы потому, что даже поверхностное рассмотрение направленности уже проведенных мероприятий в ходе «Defender Europe 21» дает основание говорить об обратном.

В первую очередь, это пуски ракет систем залпового огня 41-й бригады полевой артиллерии и высадка десанта 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в Эстонии в рамках «Swift Response», это выполнение реальных инженерных проектов по улучшению военной инфраструктуры на территории Польши (для чего – уже сказал генерал-майор Король) в ходе учения «Resolute Castle-21», а также учения «Kevadtorm 2021» опять в Эстонии при участии около 7 тыс. военнослужащих пехоты, авиации и флота (!) США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании.

Именно поэтому генерал-майор Король, кроме всего прочего, напомнил о готовности российских и белорусских военных выполнить свои союзнические обязательства по защите Союзного государства.

Говоря о российских коллегах, генерал отметил: «Наши партнеры, наши союзники готовы в любой момент прийти на помощь нам для организации обороны нашего государства…. Мы готовы встретить любого противника, и наши союзники всегда готовы подставить нам плечо».

Ранее, в конце марта текущего года, во время переговоров со своим белорусским коллегой генерал-майором Виктором Гулевичем начальник российского Генштаба заявил о приоритетности задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Беларуси в текущей военно-политической обстановке.

«В условиях сложившейся военно-политической обстановки, а также новых вызовов и угроз мы рассматриваем обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач», – сказал Валерий Герасимов.

Эти заявления и высказывания имеют под собой прочный фундамент из конкретных дел.

Напомним, что с 2000 года создана и функционирует региональная группировка войск России и Беларуси. План ее применения уточняется и обновляется раз в пять лет. Например, при разработке действующего в текущей пятилетке плана были учтены изменения в составе российской составляющей. В роли основного российского сухопутного компонента теперь выступает 1-я танковая армия Вооруженных Сил Российской Федерации. И по этому поводу в Министерстве обороны Беларуси в сентябре 2020 года прошла рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и России, на которой были уточнены роль и место 1-й танковой армии в операции региональной группировки войск.

Кроме того, в рамках Единой региональной системы ПВО России и Беларуси организовано несение совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне с 2016 г.

В марте 2021 года в Москве министры обороны России и Беларуси достигли соглашения о формировании трех учебно-боевых центров совместной подготовки.

Следует вспомнить о еще одной важной теме – совместной подготовке вооруженых сил Росссии и Беларуси.

В ходе уже упомянутых переговоров начальников генеральных штабов Валерий Герасимов подчеркнул: «Особое внимание уделяется совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки».

Также он сообщил, что готовность вооруженных сил России и Беларуси к защите Союзного государства будет проверена в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021».

«В этом году на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации спланировано проведение совместного стратегического учения «Запад-2021». Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей», – сказал начальник российского Генштаба.

По словам Валерия Герасимова, заданная интенсивность проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки позволяет вооруженным силам России и Беларуси поддерживать высокий уровень взаимодействия, боевой готовности и обеспечивает безопасность двух государств.

Владимир Вуячич