Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Российско-белорусский ответ на наращивание военной активности НАТО

1009
0
0
Флаги Белоруссии и России
Флаги Белоруссии и России.
Источник изображения: belvpo.com

Блок НАТО целенаправленно и планомерно совершенствует свою военную инфраструктуру на территории стран, соседствующих с Республикой Беларусь. Об этом 16 мая заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Игорь Король.

«За последние четыре года военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась, постоянно ведутся работы по созданию новых и по усовершенствованию старых каких-то объектов», – отметил генерал. Он акцентировал внимание на том, что в настоящее время на территории Польши завершена модернизация пяти аэродромов и одноврменно продолжается модернизация еще шести аэродромов на территории Польши и стран Балтии. «Причем теперь эти аэродромы могут принимать любые типы самолетов и способны принять и разместить до 200 самолетов иностранных государств», – сказал Король. «Точно так же совершенствуются порты, военно-морские базы на территории Польши, Прибалтики – у наших ближайших соседей».

Высокопоставленный белорусский военный подчеркнул, что, прежде всего, это делается с целью «создания специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки».

Очевидно, что таким образом представитель белорусского военного ведомства хотел выразить озабоченность процессами, происходящими у границ Беларуси. Не стоит сомневаться в том, что побудительным мотивом для этого послужило начало крупнейших за последние 25 лет многонациональных совместных учений под эгидой вооруженных сил США в Европе «Defender Europe 21».

Несмотря на многочисленные уверения орагнизторов этих маневров в том, что имеют они исключительно оборонительный характер, доверия таким заявлениям нет. Хотя бы потому, что даже поверхностное рассмотрение направленности уже проведенных мероприятий в ходе «Defender Europe 21» дает основание говорить об обратном.

В первую очередь, это пуски ракет систем залпового огня 41-й бригады полевой артиллерии и высадка десанта 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в Эстонии в рамках «Swift Response», это выполнение реальных инженерных проектов по улучшению военной инфраструктуры на территории Польши (для чего – уже сказал генерал-майор Король) в ходе учения «Resolute Castle-21», а также учения «Kevadtorm 2021» опять в Эстонии при участии около 7 тыс. военнослужащих пехоты, авиации и флота (!) США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании.

Именно поэтому генерал-майор Король, кроме всего прочего, напомнил о готовности российских и белорусских военных выполнить свои союзнические обязательства по защите Союзного государства.

Говоря о российских коллегах, генерал отметил: «Наши партнеры, наши союзники готовы в любой момент прийти на помощь нам для организации обороны нашего государства…. Мы готовы встретить любого противника, и наши союзники всегда готовы подставить нам плечо».

Ранее, в конце марта текущего года, во время переговоров со своим белорусским коллегой генерал-майором Виктором Гулевичем начальник российского Генштаба заявил о приоритетности задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Беларуси в текущей военно-политической обстановке.

«В условиях сложившейся военно-политической обстановки, а также новых вызовов и угроз мы рассматриваем обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач», – сказал Валерий Герасимов.

Эти заявления и высказывания имеют под собой прочный фундамент из конкретных дел.

Напомним, что с 2000 года создана и функционирует региональная группировка войск России и Беларуси. План ее применения уточняется и обновляется раз в пять лет. Например, при разработке действующего в текущей пятилетке плана были учтены изменения в составе российской составляющей. В роли основного российского сухопутного компонента теперь выступает 1-я танковая армия Вооруженных Сил Российской Федерации. И по этому поводу в Министерстве обороны Беларуси в сентябре 2020 года прошла рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и России, на которой были уточнены роль и место 1-й танковой армии в операции региональной группировки войск.

Кроме того, в рамках Единой региональной системы ПВО России и Беларуси организовано несение совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне с 2016 г.

В марте 2021 года в Москве министры обороны России и Беларуси достигли соглашения о формировании трех учебно-боевых центров совместной подготовки.

Следует вспомнить о еще одной важной теме – совместной подготовке вооруженых сил Росссии и Беларуси.

В ходе уже упомянутых переговоров начальников генеральных штабов Валерий Герасимов подчеркнул: «Особое внимание уделяется совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки».

Также он сообщил, что готовность вооруженных сил России и Беларуси к защите Союзного государства будет проверена в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021».

«В этом году на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации спланировано проведение совместного стратегического учения «Запад-2021». Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей», – сказал начальник российского Генштаба.

По словам Валерия Герасимова, заданная интенсивность проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки позволяет вооруженным силам России и Беларуси поддерживать высокий уровень взаимодействия, боевой готовности и обеспечивает безопасность двух государств.

Владимир Вуячич

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Дания
Италия
Латвия
Польша
Россия
США
Франция
Эстония
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Похожие новости
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
10.06.2020
Балтфлот учится защищать самый западный край России
18.03.2020
Усилить пропаганду в поддержку «Авангарду»
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
26.11.2012
Интересы десятков стран сошлись у земной оси
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 21:54
  • 3
Главред (Украина): сможет ли Украина прикрыться от России «Железным куполом»
  • 21.05 21:48
  • 5
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 21.05 21:16
  • 24
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 21.05 20:40
  • 6
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 21.05 19:50
  • 198
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 21.05 19:34
  • 3
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 21.05 19:16
  • 221
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.05 18:33
  • 2
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 21.05 18:15
  • 1
Калининградские мотострелки осваивают новую технику
  • 21.05 18:05
  • 3
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 21.05 17:47
  • 4
Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
  • 21.05 17:37
  • 2
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 21.05 17:08
  • 0
Украинцы и европейцы не видят будущего Украины и НАТО
  • 21.05 16:31
  • 14
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 21.05 15:56
  • 1
В МЧС создадут Центр развития робототехники