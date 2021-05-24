«Железный купол» продлил существование ХАМАС

Израиль анализирует последствия ракетного удара по своим городам

Именно такую точку зрения высказал известный израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, выступая на местном телеканале Iton.TV.

Не успели в Израиле отпраздновать День Победы, государственный праздник, который, как и в России, отмечается 9 Мая, как на Святой земле начались беспорядки, спровоцированные радикально настроенными молодыми израильскими арабами. Под предлогом поддержки этого противостояния террористические группировки в секторе Газа предприняли беспрецедентную ракетную атаку на еврейское государство.

Поздно вечером 10 мая ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начала операцию «Шомер а-Хомот» («Страж стен»). Авиация нанесла и продолжила наносить сотни ударов по целям в секторе Газа, в том числе по складам с оружием, подземным туннелям, стартовым площадкам ракет. По наводке израильской разведки армия совершила точечные ликвидации командиров разного ранга: «бригадного генерала» Басама Исы, курировшего производственный сектор в ХАМАС, Жумаа Тхале, командира киберподразделения и ответственного за модернизацию ракет, «бригадного генерала» Рафы Саламэ в Хан Юнисе и главы хамасовской военной разведки Мухаммада Язури.

Ликвидирован был и Джамаль Збаде, глава отдела научных и технических разработок в департаменте производства ХАМАС. По сведениям ШАБАКа (Израильской службы общей безопасности), именно Збаде, инженер, получивший докторскую степень в области аэродинамики, играл главную роль в модернизации ракет. От ракетного удара погибли и Сами Радуан, начальник технического отдела в хамасовской военной разведке, и Валид Шамали, глава отдела промышленного оборудования в производственном департаменте.

Впервые израильская авиация атаковала 18-этажные высотки в Газе, которые использовались для представителей хамасовской администрации высокого ранга и штаба «Исламского джихада». Важно иметь в виду, что атаки на здания, в которых могут находиться мирные граждане, израильтяне проводят по системе «Кеш ба гаг» («Стук по крыше»). Вначале боевой вертолет или самолет забрасывает на крышу дома специальную болванку, издающую шум, предупреждающий о планируемой атаке. На всякий случай разъяснение продолжается на арабском языке через мегафоны на вертолетах. Но даже при таких предупреждениях жертв среди мирного населения полностью избежать не удается.

Военный корреспондент Wallanews Амир Бухбут рассказал, каким образом были уничтожены боевые подземные коммуникации, известные как «метро ХАМАС». Вначале прозвучало не совсем внятное заявление ЦАХАЛ о начале наземной операции в Газе. Опасаясь гибели боевиков на передовой, хамасовское руководство загнало своих сатрапов в представлявшееся им безопасным «метро». В это время 160 израильских самолетов, дожидавшихся сигнала в небе Газы, обрушили тонны противобункерных бомб на хамасовскую подземку. Погибло около сотни боевиков.

Весьма показательно, что в ночь на 14 мая на лентах таких ведущих мировых СМИ и новостных агентств, как New York Times, Washington Post, Wall Street Journal и Agence France-Presse, вышла «новость»: в секторе Газа ЦАХАЛ начинает наземную операцию. Через короткое время стало очевидно, что информация, взятая агентствами из твита ЦАХАЛ, не соответствует действительности. Позже New York Times написала, что «этот твит был не ошибкой, а частью спланированного обмана со стороны израильской армии».

О взятии Газы и свержении хамасовской власти в секторе речи сегодня не идет. Нынешние свои атаки на Израиль ХАМАС наименовала «Меч Аль-Кудса», «Иерусалимский меч». В течение шести дней с 11 по 16 мая на Израиль было выпущено не менее 2 тыс. ракет, из которых 200 упали на территорию самого сектора. Погибло 10 израильтян, из них трое детей. Около 200 получили ранения различной степени тяжести. В Холоне ракета угодила в автобус. Жертв удалось избежать благодаря реакции водителя, успевшего открыть двери до прозвучавшего взрыва. От прямого попадания в квартиру в Лоде погиб 50-летний отец и его 16-летняя дочь. В Сдероте осколком разорвавшейся ракеты был убит шестилетний мальчик. Управляемой противотанковой ракетой хамасовцы поразили патрульный внедорожник типа «Давид». В результате погиб 21-летний сержант Омер Табиб.

Палестинцы сообщают о 200 погибших, из которых почти 40 дети. Известно, что члены трех семей в Газе, включая детей, погибли от хамасовских ракет, разорвавшихся на территории сектора.

В этот раз хамасовцы использовали модифицированные «касамы» – твердотопливные неуправляемые реактивные снаряды класса «земля-земля». Умельцы из Газы на основе сирийской ракеты «Хайбер», которая представляет собой клон китайской ракеты WS-22, создали местный вариант «R-160» с боеголовкой весом более 100 кг. Ряд источников указывают, что WS-22 – результат сотрудничества специалистов Китая и Пакистана.

Ракетным атакам успешно противостоит эшелонированная израильская ПРО. Ракеты из Газы запускают не только боевики ХАМАС, но также «Исламского джихада», «Народного фронта освобождения Палестины», Комитетов народного сопротивления. ХАМАС атакует еврейское государство множеством полусамодельных «кудсов» («аль-Кудс» – арабское название Иерусалима), «насров» («наср» – в переводе с арабского «помощь»), «сумудов» («сумуд» – «стойкость»). Эти ракеты, обладающие немалой убойной мощью, несут разрушения домов и смерть жителям районов, приграничных с Газой.

Тактическая система ПРО «Железный купол» («ЖК»; «Кипат барзель»), предназначенная для защиты от неуправляемых ракет с дальностью полета от 4 до 90 км, вполне справляется с уничтожением даже усовершенствованных «касамов». О менее продвинутых в техническом отношении ракетах и говорить не приходится. Ведь более 10% выпущенных из сектора ракет не долетает до территории еврейского государства и падает в Газе, убивая местных жителей.

Ракетным атакам хамасовцев подвергаются даже те израильские города, большинство населения которых составляют арабские граждане. Так, ракета из Газы вызвала пожар в Тайбе, городе недалеко от Иерусалима, в котором почти не проживают евреи.

15 мая хамасовские ракеты залетели на территорию Палестинской Национальной Автономии, находящейся под контролем раиса (президента) Махмуда Аббаса, лидера ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины»), организации, соперничающей с ХАМАС. Что это? Случайный перелет? На сегодняшний день точного ответа нет.

Первые образцы ПРО «ЖК», разработанные двумя военными концернами Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries, впервые встали на боевое дежурство в 2011 году после шести лет разработок и испытаний. Инициатива в создании такого вида ПРО принадлежит Амиру Перецу (к слову, уроженцу Марокко), профсоюзному деятелю, занимавшему в 2006–2007 годах пост министра обороны. Интересно, что израильский генералитет поначалу весьма скептически отнесся к инициативе тогдашнего главы оборонного ведомства. В одном из своих интервью Перец вспоминал: «Меня выставляли провинциальным ребенком, который в детстве был лишен игрушек и теперь компенсирует их себе игрой в «ЖК».

Израильский военно-политический эксперт, бывший глава «Натива», государственного учреждения, подчиняющегося канцелярии главы правительства, Яков Кедми в эфире ITON.TV, комментируя нынешнее противостояние, сказал: «ЖК» не столько защитил израильские города, сколько спас ХАМАС».

Многоопытный Кедми прав в том смысле, что, если бы ЦАХАЛ не имел такой мощной ПРО, как «ЖК», обстрелы из Газы неминуемо привели бы к массовой гибели граждан страны. Правительству Израиля не оставалось бы выбора, кроме как отреагировать на вызов из Газы мощнейшей атакой, которая полностью разрушила бы структуру ХАМАС и других террористических организаций.

Однако при таком раскладе дальнейшие действия израильтян спрогнозировать трудно. Вновь занимать сектор и осуществлять там правление совершенно бессмысленно. Египет отказывается каким-либо образом контролировать Газу. Рамалла, конечно, желала бы присоединить к своему управлению потерянный в 2007 году в результате хамасовского переворота сектор. Но принять власть над ним из рук евреев Махмуд Аббас не решится. Слишком велико будет негодование в экстремистских кругах мусульманского мира. Международный контроль над такой «точкой кипения», как Газа, вряд ли возможен.

Угроза Израилю со стороны хамасовской клики, захватившей власть в секторе, в определенном смысле только частный случай. На севере активизируется ливанская террористическая шиитская организация «Хезболла», мощь которой намного превосходит ХАМАС. Совсем не миролюбиво настроена Сирия. В Иордании и Египте, которые заключили с Израилем мирный договор, в любой момент у власти могут оказаться силы, воинственно настроенные по отношению к евреям.

Поэтому ЦАХАЛ осуществляет комплексную эшелонированную систему обороны, в рамках которой отдельные ПРК обеспечивают перехват ракет на различных рубежах обороны. Отсюда и ПРО в Израиле классифицируется прежде всего по своим функциональным особенностям.

«ЖК» относится к войсковой (тактической системе) ПРО, обеспечивающей прикрытие армейских сил непосредственно на поле боя. Система нацелена на перехват воздушных целей малой и средней дальности, крылатых ракет, в том числе и высокоточных, ударных беспилотников, «дронов-камикадзе». Благодаря «ЖК» различные объекты не подвергаются ударам неуправляемых реактивных снарядов, тактических и оперативно-тактических ракет с дальностью действия до 150 км.

Каждая батарея «ЖК» имеет свою многоцелевую радиолокационную станцию, точно идентифицирующую цель и определяющую траекторию полета. С учетом того факта, что палестинцы бьют ракетами «в белый свет как в копеечку», не менее 75% их ракет летит на незаселенные участки. «ЖК» такие ракеты не сбивает. Но в случае начала наземной операции армейские части почти наверняка окажутся на таких территориях, и подобная запрограммированность «ЖК» может сыграть злую шутку.

Три пусковые установки, каждая из которых оснащена 20 ракетами-перехватчиками «Тамир» (длина 3 м, диаметр – 160 мм, масса – 90 кг) с радиовзрывателями, обеспечивающими детонацию рядом с целью в воздухе без необходимости контакта.

Управление и контроль систем ведутся из центра управления огнем, который находится на безопасном расстоянии от пусковых установок. Связь осуществляется через беспроводное соединение.

Крайне важна высокая скорость работы системы, так как ракетам из Газы, чтобы достичь израильских городов, требуется от 15 до 90 секунд. За последние несколько лет Израиль значительно продвинулся в модернизации «ЖК». К примеру, у комплекса появилась корабельная версия – фактическая ПРО морских рубежей.

Одной из последних разработок также стала мобильная версия, когда «ЖК» размещается на военном шестиколесном грузовике.

Несомненно, хамасовское руководство просчиталось. Затеяв очередную проверку Израиля на прочность массированными ракетными обстрелами, Газа не предполагала жесткий ответ ЦАХАЛ. Глава политбюро ХАМАС Халед Машаль, скрывающийся в Катаре, призвал к «сульхе», по-арабски перемирию. Однако Израиль несколько раз заключал перемирия с хамасовской кликой, которые всегда нарушались палестинской стороной. Следует иметь в виду, что «сульха» в понимании арабской стороны не предусматривает постоянное мирное существование. Только временное – на год, два, несколько лет. Израильская сторона заявляет, что, пока армия не выполнит все поставленные перед ней задачи, садиться за стол переговоров не имеет смысла. Не только мировые державы, но и Турция, Катар и Египет работают над прекращением противостояния между Израилем и террористами в Газе. Что из этого получится? Узнаем! Долго ждать не придется.

Иерусалим

Захар Гельман

Захар Гельман – журналист.