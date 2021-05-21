Как устроена израильская система ПРО «Железный купол»

Система ПРО Железный купол

Произошло очередное резкое обострение отношений между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, переросшее в невиданную по своим масштабам ракетно-артиллерийскую дуэль, в которой тысячам неуправляемых ракет, запускаемым с территории сектора Газа, противостоит израильская система ПРО «Железный купол».

Стоит отдать должное боевикам ХАМАС, сумевшим на этот раз создать внушительный запас ракет, которыми они буквально осыпают близлежащие районы Израиля. Изготовленные полукустарным способом, они являются дальними «потомками» советских и китайских неуправляемых реактивных снарядов систем залпового огня времен Холодной войны калибром от 107 до 122 мм, весом 4,5 кг и оснащенных фугасной боевой частью. Учитывая опыт прежних конфликтов, боевики рассредоточили пусковые установки по всей территории сектора Газа, а запасы реактивных снарядов разместили в многочисленных тайниках. Об их высокой точности говорить не приходится, но при массированном одновременном применении десятков и даже сотен снарядов некоторые из них достигают территории противника и причиняют ему урон. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), противопоставила обстрелам ХАМАС систему ПРО «Железный купол», разработанную израильскими специалистами при финансовой помощи США. Первая батарея «Железного купола» была развернута 10 лет назад. В настоящее время группировка насчитывает 10 батарей.

Система ПРО Железный купол

Система обладает высокой эффективностью – 85-90%, то есть из 10 запущенных палестинских ракет 9 гарантированно уничтожаются. В состав батареи входят РЛС ELM 2084, система управления и три-четыре ПУ с 20 зенитными ракетами «Тамир». Каждая батарея прикрывает территорию 150 кв. км. При обнаружении ракетного залпа «Железный купол» берет цели на сопровождение. Одновременно он может отслеживать до 1100 целей. При этом комплекс рассчитывает точки поражения и соизмеряет их с местоположением находящихся поблизости гражданских и военных целей. Система управления определяет более важные и менее важные цели. Впрочем, на этот раз «Железный купол» оказался не готов к столь массированной атаке, когда счет запущенным ракетам идет уже на тысячи. И в этих условиях эффективности 85%-90 % уже не хватило. К примеру, при пуске 2000 ракет, из которых 500 представляют реальную угрозу, даже при столь высокой эффективности прорваться смогут до 75 снарядов.