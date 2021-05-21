На спецподразделения ведущих армий сегодня делается особая ставка при проведении боевых операций. Фото с сайта www.marines.mil.

США и Британия переориентируют свой спецназ

США и Великобритания, осознав свое отставание в целом ряде направлений от ВС России и Китая, принимают экстренные меры для устранения этого разрыва. Особую роль играют Силы специальных операций.

В начале прошлого года 1-е командование ССО (1st SFC (A) объявило о намерении создать «Роты уничтожения сложных целей» (Hard Target Defeat Companies, HTD). Они создаются взамен «Рот резерва командира» (Commander’s In-extremis Forse, CIF). Они предназначены «для спасения людей, находящихся в опасности, для извлечения опасных материалов, таких как компоненты оружия массового уничтожения, для оказания гуманитарной помощи или для решения других проблем, требующих срочного решения».

Тогда было неясно, какие цели попадут в разряд «сложных». Это должны были определить региональные командования США. Но о характере действий этих рот можно сделать вывод по вымышленной виньетке, которая вошла в официальный документ 1st SFC (A).

«ВИНЬЕТКА ЛОЖНОЙ СУТИ»

Действие происходит в воображаемой западноафриканской стране Наруву. По сценарию солдаты подразделения гражданской администрации, направляясь на встречу с местным чиновником, видят работы по созданию китайского инфраструктурного объекта в глубоководном порту и начинают выяснять, каковы интересы Китая в этой стране. Силы безопасности Наруву находят тайник с оружием, который ведет к китайской строительной компании. Появляется рота HTD, которую привлекают для совместного наблюдения за китайскими строителями.

СБ Наруву и рота HTD проникают в здание и находят чертежи портового сооружения. Эти чертежи направляют в американскую разведслужбу DIA, аналитики которой приходят к выводу, что конструкции бетонных опор разработаны для китайских ракет CSA-9 класса «земля-воздух» и DF-25 «берег-корабль». После размещения этих ракет в Наруву они будут угрожать воздушным и морским путям Америки через Атлантику. Начинаются действия по принуждению правительства Наруву к блокированию китайского проекта. Посол США объясняет правительству Наруву, что их страна станет стратегической целью и потенциальной зоной боевых действий между великими державами. Коварные планы Китая разрушены.

Сценарий основан на реальном поведении американцев в «развивающихся» странах.

ВЕРОЯТНЫЙ ПРОТИВНИК

Описанные действия HTD являются операцией по тайному сбору разведданных в закрытых или ограниченных для доступа районах и в целом относятся к спецразведке. Такая цель считается сложной, поскольку это гражданский объект, создаваемый одной страной в другой стране, с которыми США не воюют.

К сложным целям также планируют отнести хорошо охраняемые объекты: пункты управления, стартовые позиции носителей оружия массового поражения, склады их боеголовок в подземных бетонных сооружениях и другие подобные объекты потенциальных противников США. К ним относятся не только Северная Корея и Иран, но Россия с Китаем, о чем уже открыто говорят американцы и НАТО. Вероятность применения ССО на таких объектах в ходе вероятного конфликта была отмечена в части бюджетного запроса Пентагона на 2021 финансовый год, подготовленной Командованием спецопераций США (SOCOM).

Задачей рот HTD будет не только сбор разведывательной инфрмации, но и проведение рейдов прямого действия. При этом к сложным целям могут быть отнесены подвижные объекты: мобильные пусковые установки на марше, поезда с ракетами на борту, перевозимые ядерные и иные боеприпасы, а также охраняемые кортежи особо важных персон.

Прямыми действиями сегодня могут стать не только кинетические действия (как физический взрыв цели), но и некинетические (как вброс вредоносного вируса в компьютерную сеть противника).

СТРУКТУРА И ПОДДЕРЖКА

Структура новых рот скорее всего аналогична структуре рот в группах спецназначения. Во всяком случае, структуры рот CIF, предшественников HTD, были такими же. Правда, количество команд «А» в роте могло быть разным. Обычно их семь, плюс один оперативный отряд «В» – управления роты.

Учитывая количество сложных объектов у противника, американцы рассматривают вопрос участия в борьбе с ними спецподразделений и других командований видов ВС США.

Так, вслед за «зелеными беретами» к войне с Россией и Китаем стал готовиться и спецназ ВМС США. Элитные подразделения SEAL планируют переключить акцент с контртеррористических операций на противодействие глобальным угрозам, исходящим от Китая и России.

НОВАЯ МЕТЛА

Изменения в подразделениях SEAL инициированы назначенным в сентябре 2020 года командующим Военно-морским командованием спецопераций контр-адмиралом Вайманом Ховардом III. Судя по всему, его назначение связано с необходимостью навести порядок во флотской элите США после громких скандалов в спецназе флота.

В 2017 году два «морских котика» были осуждены за убийство «зеленого берета» спецназа США в результате издевательств. А командующий Navy SEAL Эдди Галлахер был в том же году обвинен в убийстве заключенного террориста ИГИЛ в Мосуле. Позднее обвинения с Галлахера были сняты, но он получил взыскание за фотографии с убитым боевиком.

В 2019 году три старших офицера 7-й команды SEAL (Team 7) были сняты с должности из-за «утраты доверия» в связи потерей управления в двух подразделениях в Ираке. Их подчиненных обвинили в сексуальном насилии в отношении военнослужащей во время пьяной вечеринки.

В 2020 году «морские котики» из Вирджинии были пойманы за употреблением кокаина и признались следователям, что проходят тесты на наркотики, заменяя свою мочу чистыми образцами.

ЗВОНОК ДРУГУ

После назначения контр-адмирал Ховард обратился в армию и корпус морской пехоты за советом, как улучшить проверку при поступлении SEAL и в ходе продвижения по службе. Одно из изменений – это двойное слепое собеседование с кандидатами, когда интервьюеры не могут влиять на результаты собеседования, увидев знакомых. Добавляются также психологические тесты для оценки личных качеств. Усиление контроля распространится на все звания и поможет руководителям лучше понять характер каждого военнослужащего.

Новые меры призваны обеспечить больше обратной связи и помочь более качественно подобрать командиров. В некоторых случаях морякам, которые уже прошли первоначальную проверку SEAL, пришлось делать это снова. Не у всех получилось во второй раз.

Отсеять плохих командиров помогли и изменения штатной структуры команд SEAL. Новый командующий отметил, что подразделения SEAL потратили два десятилетия на оттачивание своих способностей в борьбе с террористами и повстанцами в зонах конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. Обменявшись опытом с коллегами из армейского спецназа и спецназа морской пехоты, контр-адмирал Ховард пришел к выводу: «Теперь нам нужно изменить себя, чтобы действовать против равных противников».

Его видение укладывается в общую концепцию реформы спецназа ВМС. Начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей сообщил Associated Press: план реорганизации состоит в том, чтобы снова интегрировать команды SEAL в выполнение традиционных задач ВМС на море. «По мере того, как сообщество спецназа ВМС будет возвращаться к своим морским корням, их растущая интеграция в действия флота повысит наши уникальные морские возможности, чтобы помочь нам конкурировать и побеждать любого противника».

Согласно глобальной концепции изменяются цели и задачи. А в рамках смены задач для SEAL количество их взводов сократится примерно на 30%, но увеличится их численный состав.

Планируется пополнение взводов SEAL специалистами по кибербезопасности, радиоэлектронной войне и беспилотным системам. В подготовке уделят особое внимание навыкам сбора развединформации и обмана.

Структурные изменения происходят по мере того, как ВС США уходят от дислокации в зонах ближневосточного конфликта и сосредотачиваются на противодействии сопоставимым противникам. По мнению американских экспертов, реструктуризация команд SEAL отражает сдвиг в стратегии Пентагона, направленный на устранение угроз от Китая и России.

БРИТАНСКИЙ ВЗГЛЯД

16 марта 2021 года был опубликован стратегический документ под названием «Глобальная Британия в эпоху конкуренции. Комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики», подготовленный британским премьер-министром Борисом Джонсоном и его командой.

Джонсон назвал документ «крупнейшим в своем роде обзором со времен холодной войны». Правительство предпринимает комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики и формулирует стратегию Великобритании после выхода из состава ЕС и ее планы на ближайшее десятилетие. Стратегия считает Россию главной активной угрозой.

Минобороны Соединенного Королевства 22 марта 2021 года опубликовало свой документ под названием «Оборона в эпоху конкуренции». Там сказано, что спецназ будет занимать центральное место в подходе страны к модернизации, поскольку воплощает передовую культуру инноваций и экспериментов и обеспечивает продвижение технологий.

В настоящее время Управление спецназначения (УСпН) входит в состав Стратегического командования ВС Великобритании. УСпН включает в себя 21-й, 22-й, 23-й полки SAS, подразделение SBS, Полк специальной разведки, Группу поддержки спецназа, 18-й полк связи, Объединенное авиакрыло специального назначения и 47-ю эскадрилью специального назначения из состава ВВС.

РЕФОРМЫ И НОВШЕСТВА

В рамках реформы запланировано создать два новых спецподразделения: Армейскую бригаду специальных операций безопасности (Army Special Operation Brigade) и Бригаду поддержи сил безопасности (Security Force Assistance Brigade). Однако они не будут подчиняться УСпН, а перейдут в ведение британской армии. При этом часть функций SAS и SBS будет передана новым подразделениям.

Сами же действующие части и подразделения SAS и SBS должны получить новое оборудование и технику. Будут скорректированы и их задачи. Планируется, что эти подразделения будут скрытно действовать по всему миру, используя новые интегрированные мультидоменные возможности во взаимодействии со службой разведки MI6 (SIS).

Какого рода задачи будет решать спецназ, проводящий тайные операции на территории других стран, взаимодействуя с Secret Intelligence Service, не сложно догадаться. «Правительство может задействовать широкий арсенал инструментов, включая – в крайних случаях – использование летального оружия там, где нет другого эффективного решения», – заявила государственный министр по вопросам обороны королевства Аннабель Голди летом прошлого года.

Можно предположить, что это могут быть убийства и провокации в отношении граждан вероятного противника, находящихся на территории других государств. То есть в отношении граждан России и Китая. Это подтверждает и бывший агент MI6 Мэтью Данн в интервью Fox News: «Основная работа британских разведчиков состоит в том, чтобы нарушать законы других стран». А для этого не требуется особое «разрешение на убийство».

Британское правительство открыто заявляет, что для поддержки своего подхода к противодействию государственным угрозам оно намерено реформировать законы, политику и практику, которые создают препятствия на пути защиты национальной безопасности. И гарантировать службам безопасности, разведки и полиции соответствующие полномочия.

Предполагается, что SAS и SBS за границей будут противодействовать российской разведке, специализированным военным подразделениям и военизированным контрактным организациям, таким, как группа «Вагнер».

АРМЕЙСКИЙ СПЕЦНАЗ И ЕГО ЗАДАЧИ

Как было сказано выше, в Британии планируют создать Армейскую бригаду специальных операций. Первым ее подразделением станет полк рейнджеров (Ranger Regiment), который будет окончательно развернут в августе текущего года.

Полк будет состоять из четырех батальонов Специализированной пехотной группы, которая входит в состав 6-й дивизии. Это батальоны специализированной пехоты: 1-й батальон Королевского полка Шотландии (1 SCOTS), 2-й батальон Королевского полка принцессы Уэльса (2PWRR), 2-й батальон Полка герцога Ланкастера (2 LANCS) и 4-й регулярный батальон специализированной пехоты (4 RIFLES). В составе нового полка они будут решать задачи сдерживания противника. И оказывать в этом помощь союзникам путем обучения, консультирования и, при необходимости, сопровождения их подразделений, а также прокси-сил. В ближайшие четыре года в оснащение полка планируется вложить более 120 млн фунтов стерлингов.

Кроме того, будет сформирована бригада содействия силам безопасности. Для ее комплектования будут привлекать личный состав многих частей и подразделений британской армии.

Планируется, что подразделения новой бригады станут экспертами в вопросах создания и развития потенциала армий союзных и партнерских стран. Развернутые по всему миру, эти подразделения будут проецировать глобальное влияние Великобритании, упреждать и сдерживать угрозы ниже порога войны, а также предупреждать агрессию недружественных государств.

ЕСЛИ ВРАГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ

Таким образом, тема антитеррора, которым англосаксы развлекали свою элиту и пугали остальной мир в последние десятилетия, отодвигается на второй план.

США и Великобритания осознали, что Россия – не страна-бензоколонка с ядерным оружием, а равный партнер. Как и Китай с его динамично развивающимися Вооруженными силами.

Теперь американцы и британцы экстренно предпринимают шаги, нацеленные на удержание лидерства в мире. Никакой толерантности. Врагов называют врагами. И цели для спецназа определяются конкретные.

При этом следует обратить внимание на то, что образ спецназа изменился. Теперь это не просто супермен с автоматом и в камуфляже, теперь у него в ранце ноутбук. На спецназ теперь возложены задачи не только по разведке и диверсиям, взрывам и поджогам. Спецназ теперь обучен и хакерским атакам. На его вооружении состоят новейшие достижения науки и техники: разведывательные и ударные беспилотники, нанороботы и «умные предметы одежды».

А значит, противостояние становится все более жестким и открытым. И высокотехнологичным.

Сергей Козлов

Сергей Владиславович Козлов – военный историк.