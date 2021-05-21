Британия возвращает себе статус мировой державы

Лондон формулирует глобальную стратегию – 2030

В рамках подготовки к саммиту лидеров «большой семерки» в Лондоне с 3 по 5 мая проходила встреча министров иностранных дел стран-участниц. В ней также приняли участие приглашенные представители Индии, Австралии, Южной Кореи, ЮАР и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что в перспективе отношения стран НАТО с Россией будут зависеть от позиции Кремля. «Дверь для позитивных отношений и дипломатии всегда открыта, но Москва должна изменить поведение», – сказал Рааб. И подчеркнул, что это касается ситуации в Украине, кибератак, дезинформации, а также применения химического оружия, в том числе якобы на территории России.

Руководство России неоднократно отвергало подобные обвинения, называя их абсурдными, безосновательными, голословными и надуманными. И заявляло, что Запад использует обвинения в агрессии для обоснования наращивания военного присутствия НАТО вблизи границ РФ.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ ЛОНДОНА

На следующий день после опубликования британским премьером Борисом Джонсоном документа под названием «Комплексная стратегия по вопросам обороны, дипломатии и международного развития. Глобальная Британия в эпоху конкуренции» Доминик Рааб выступил на Форуме по безопасности в Аспене (США) и изложил четыре приоритетных направления этой стратегии.

Отправной точкой, «выкованной в горниле текущей пандемии», является потенциал научных и технических инноваций Британии. «Мы должны использовать свои сравнительные преимущества в области науки и техники для создания в будущем более высокооплачиваемых рабочих мест у себя в стране и для наращивания экспорта на основе либеральных принципов свободной торговли».

Это ключ к восстановлению производительности страны. «Уже сейчас можно видеть, как это отражается в последнем бюджете, представленном канцлером казначейства Великобритании – начиная с пересмотра налоговых льгот на НИОКР и заканчивая сверхвысокими налоговыми вычетами для предприятий, осуществляющих капитальные инвестиции», – подчеркнул министр.

Второй стратегический приоритет – новаторский подход к свободной торговле. Министр внешней торговли Лиз Трасс заключила торговые сделки с 66 странами и с ЕС. Даунинг-стрит начала переговоры о присоединении Великобритании к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве. Это необходимо, заметил Рааб, для укрепления позиции в этой части мира.

В Африке основой действий Лондона будет необходимость обеспечить альтернативу тем не слишком щепетильным правительствам, которые требуют несоразмерную плату за краткосрочные инвестиции в инфраструктуру. Англия намерена предложить Африке более свободную торговлю, чем Евросоюз, и более честный бизнес, чем Китай и Россия. «Мы полны решимости развенчать корыстные цели протекционизма и высвободить всю мощь глобальной свободной торговли, чтобы помочь миру восстановиться и стать более сильным и экологичным», – объявил министр. Великобритания «будет работать с такими странами, как Эстония и Норвегия, Индия и Израиль, Сингапур и Южная Корея», чтобы «диверсифицировать цепочки поставок со сдвигом от изготовителей к разработчикам».

Третий стратегический приоритет – безопасность. Рааб отметил, что Англия является мировым лидером в области кибербезопасности. Она создала Национальные силы кибербезопасности и прилагает все усилия, чтобы опережать «союзы враждебных государств и преступных группировок», которые охотятся за компьютерами и айфонами британцев «в целях воровства, шпионажа и распространения лжи».

Инвестиции в науку и технику имеют две взаимодополняющие цели: повышать продуктивность экономики и укреплять национальную безопасность. Поэтому, по словам Рааба, Великобритания будет ежегодно увеличивать оборонные расходы на 24 млрд фунтов стерлингов в течение четырех лет. Лондон также планирует восстановить статус передовой военно-морской державы и провести модернизацию ВС. За те же четыре года предполагается израсходовать почти 7 млрд фунтов стерлингов на НИОКР в таких областях, как исследование космоса, кибернетика, искусственный интеллект, квантовые технологии и оружие направленной энергии.

«Мы будем противостоять откровенно хищнической беспринципности таких государств, как Россия, Иран, Северная Корея... Мы адаптируем нашу оборонную стратегию к новому сдвигу баланса мировых сил в сторону Индо-Тихоокеанского региона», – заявил Рааб. При этом, «несмотря на все разговоры об Индо-Тихоокеанском регионе, наша приверженность НАТО остается абсолютным приоритетом».

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ

Комплексная стратегия – это план развития и действий Великобритании на период 2021–2030 годов. Он должен обеспечить поддержание статуса мировой державы. Основная часть стратегии посвящена вопросам военно-политического характера, рассмотрению возможных угроз для страны и отношений с союзниками и партнерами. Сформулирована идеология в области оборонной, внешней и внутренней политики после выхода Великобритании из Европейского союза.

В документ включены следующие цели и задачи:

– поддержание двусторонних союзнических отношений с США;

– поддержание коллективной безопасности в рамках НАТО;

– расширение центров обеспечения безопасности;

– обеспечение основных прав человека;

– достижение целей устойчивого развития;

– формирование открытой инновационной цифровой экономики;

– формирование нового международного порядка будущего;

– обеспечение безопасности и процветания в Европе;

– поддержание мер по защите экологии и климата;

– развитие науки и технологий;

– создание демократической кибердержавы;

– освоение космического пространства;

– углубление взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона;

– укрепление международной системы в области здравоохранения;

– наращивание военного потенциала;

– совершенствование системы распознавания государственных угроз;

– поддержание стабильности на внутреннем и международном уровнях.

Современное развитие технологий, указывается в стратегии, создает серьезные угрозы для национальной безопасности королевства в самых различных областях, в том числе создает угрозы населению и соблюдению прав человека.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПАУТИНЫ

Распространение дезинформации в интернете рассматривается как одна из ключевых угроз безопасности личности, социальной сплоченности населения и национальной идентичности.

Великобритания выступает за свободное и безопасное общение в интернете и будет противодействовать попыткам поставить управление им под ограничительный межправительственный контроль.

В Британии установлена новая система подотчетности и надзора для технологических компаний. Согласно этой системе, поставщики онлайн-услуг должны иметь необходимые инструменты для борьбы с незаконным контентом на своих платформах.

Планируется дополнить нормативно-правовую базу структурами и методами государственной поддержки медиаграмотности населения. Повысить устойчивость общества к дезинформации призвана программа «Противодействие дезинформации и развитие СМИ». В рамках ее будут финансироваться инициативы по вскрытию и предотвращению угроз дезинформации, а также поддержка независимых СМИ, особенно в странах, имеющих границы с Россией.

Предотвращение террористической деятельности в Сети будет проводиться в сотрудничестве с технологическими компаниями, международными партнерами и организациями гражданского общества, а также через Глобальный интернет-форум по борьбе с терроризмом.

ЗА КИБЕРНЕТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Развитие кибернетического потенциала различных государств и организованных преступных групп, рост зависимости государственных структур и граждан от цифровых инфраструктур существенно увеличит риски ущерба национальной безопасности Великобритании.

Лидирующие позиции Лондона на международной арене будут обеспечиваться развитием прорывных технологий в киберпространстве, в том числе расширением оборонительно-наступательных возможностей.

Великобритания будет всеми методами поддерживать верховенство закона в киберпространстве, обеспечивать ответственное поведение государства и формирование международной практики регулирования в данной области. А также сдерживать и предотвращать кибератаки потенциальных противников и принимать меры по привлечению других государств к ответственности за неправомерные действия в этой сфере.

ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

В целях наращивания стратегических преимуществ правительство Великобритании будет создавать благоприятные условия для развития научно-технического потенциала, включая его военную составляющую. Проводить мероприятия по широкому привлечению к этой деятельности ученых, исследователей и изобретателей в научно-исследовательских институтах, в частном секторе, в регулирующих структурах и в органах, ответственных за стандартизацию, с целью обеспечение ускоренного вывода инноваций на внутренний и международный рынки. Правительство Великобритании планирует к 2027 году увеличить инвестиции в НИОКР до 2,4% ВВП.

Планируется также создать Агентство перспективных исследований и изобретений (Advanced Research and Invention Agency, ARIA). Задача его будет заключаться в поддержке экспериментальных исследований в фундаментальных областях науки и перспективных технологий.

В настоящее время в Великобритании функционируют следующие организации, обеспечивающие развитие науки и технологий:

– Фонд стратегических инвестиций национальной безопасности (National Security Strategic Investment Fund, NSSIF), осуществляющий долгосрочные инвестиции в акционерный капитал для ускорения внедрения новых возможностей в таких областях, как обработка аудио и видео, анализ поведения и технологии идентификации;

– Инициатива по национальному обмену технологиями и инновациями в области безопасности (National Security Technology and Innovation Exchange, NSTIx), направленная на создание межправительственной сети пространств совместного творчества, объединение опыта различных правительственных партнеров, частного сектора и ведущих академических научно-технических сообществ. Поддерживает развитие эффективных, управляемых технологий в критически важных областях национальной безопасности, включая большие данные, искусственный интеллект и кибербезопасность.

Главной задачей этих организаций является развитие соответствующей инфраструктуры, внедрение инноваций в экономику и их быстрая коммерциализация.

ЗА ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Формирование глобальной цифровой среды будет характеризоваться противостоянием «цифровой свободы» и «цифрового авторитаризма».

«Цифровая свобода» доступна в странах с преобладанием демократических ценностей. Под «цифровым авторитаризмом» понимаются страны, выбравшие отличный от западного путь развития. Этот тезис обзора также подтверждается речью Доминика Рааба на Форуме по безопасности в Аспене.

В области цифровых данных Великобритания будет совершенствовать методы управления информацией и создавать безопасные цифровые платформы. Для осуществления этих целей создано Центральное управление цифровых данных (Central Digital and Data Office, CDDO).

Обеспечение безопасности телекоммуникационных сетей как критически важной отрасли Великобритании регулируется законом «О телекоммуникациях» и поддерживается стратегией диверсификации цепочек 5G. Это подразумевает снижение рисков от поставщиков и гарантирует безопасность и устойчивость к внешним угрозам.

С целью создания разнообразной и конкурентоспособной базы поставщиков для телекоммуникационных сетей планируется расширение сотрудничества с такими партнерами, как Five Eyes и укрепление региональных платформ.

Политика в области искусственного интеллекта в Великобритании регулируется Управлением искусственным интеллектом и Советом по искусственному интеллекту. Размер инвестиций на исследования и стартапы составляет около 1 млрд фунтов стерлингов. Политика в области искусственного интеллекта направлена на опережение международной конкуренции.

В соответствии с предлагаемой стратегией в сфере международного партнерства Великобритания будет продолжать укреплять сотрудничество с Кремниевой долиной в США, программой HorizonEurope в ЕС, а также налаживать партнерские отношения в области НИОКР с развивающимися странами.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»