Россия модернизирует вертолет Ми-8, повысив его защиту

Российские специалисты проведут модернизацию вертолетов Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 путем установки на них новой баллистической защиты.

О разработке новой защиты для многоцелевого вертолета Ми-8 сообщило РИА Новости со ссылкой на управляющего директора НАРЗ (Новосибирский авиаремонтный завод) Игоря Киямова. «Выпущен бюллетень на установку баллистической защиты кабины экипажа и грузовой кабины на вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. На этапе оформления находится бюллетень по установке пылезащитного устройства Centrisep модульного типа QB0977/QB0978 на вертолет Ми-8МТВ-1», — заявил он.

По словам представителя НАРЗ, проекты улучшения вертолетов разработали специалисты недавно открывшегося при заводе конструкторского бюро. В будущем НАРЗ сможет проводить более глубокую модернизацию техники. Его мощности, помимо прочего, позволяют улучшать вертолеты Ми-26 и «Ансат».

Ми-8 — советский многоцелевой вертолет, созданный в ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х. Это самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. К тому же Ми-8 в целом стал одним из самых популярных вертолетов в истории авиации: всего построили свыше 12 тысяч таких машин.

Существует множество версий Ми-8, вертолет эксплуатируют десятки стран. Одним из самых новых вариантов стал Ми-8АМТШ-ВН. Его разработали для сил специальных операций. Улучшения коснулись средств поражения, а также вопросов, которые связаны с выявлением и распознаванием целей.

Ми-8АТМШ-ВН Источник изображения: airwar

Эту версию назвали «промежуточным звеном» на пути к появлению перспективной боевой машины десанта, или БМД. Последняя должна лечь в основу целой линейки новых вертолетов, выступая своего рода концептуальным развитием таких машин, как Ми-24 и Ми-35М.

Известно также, что Россия разрабатывает принципиально новый ударный вертолет, который сможет заменить или как минимум дополнить вертолеты типа Ка-52 и Ми-28. Если верить представленным ранее данным, машину хотят снабдить соосным несущим винтом и широкой кабиной — подобно той, которую можно видеть на примере упомянутого выше вертолета «Камова». Вооружение должно убираться внутри, как и шасси.

Перспективный скоростной ударный вертолет Источник изображения: gazeta

Главным отличием новой машины должна стать чрезвычайно высокая (как для вертолета) скорость полета, которая, согласно оценкам, составит больше 400 километров в час.

Стоит сказать, что, помимо России, в этом направлении активно работают США: сейчас в Америке создают целую линейку скоростных разведывательно-ударных вертолетов.