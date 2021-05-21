«Острота» момента: завершается разработка новой гиперзвуковой ракеты

По оценке экспертов, боеприпас позволит бомбардировщикам Ту-22М3 и Су-34 прорывать любые современные системы ПВО

В следующем году должны начаться испытания новой малогабаритной гиперзвуковой ракеты «Острота» для бомбардировщиков, узнали «Известия». Вооружённые такими боеприпасами самолёты станут частью сил неядерного сдерживания России. Новые ракеты помогут нашей стране удержать лидирующую позицию в этом высокотехнологичном виде вооружений, с их помощью можно наносить неотразимые удары по самым защищённым объектам, отметили эксперты.

Прорывной проект

Новую ракету будут использовать и дальние бомбардировщики Ту-22М3, и оперативно-тактические Су-34, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Начало лётных испытаний не имеющего пока официального обозначения боеприпаса запланировано на 2022 год, следует из графика работ по проекту (имеется в распоряжении «Известий»). Разработка ведётся в рамках опытной-конструкторской работы под шифром «Острота» в машиностроительном КБ «Радуга» им. А.Я. Березняка».

Специально для новой сверхскоростной ракеты разработан прямоточный воздушно-реактивный двигатель, известный под обозначением «изделие 71». Его создание поручено Тураевскому машиностроительному КБ «Союз» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).

В четверг 20 мая Владимир Путин заявил, что у России появился новый вид стратегического оружия — гиперзвуковой планирующий блок «Авангард» с межконтинентальной дальностью. Президент отметил, что таких вооружений нет ни у кого, кроме РФ, и они продолжают развиваться.

Компьютерная демонстрация полета планирующего крылатого боевого блока гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В феврале этого года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что именно гиперзвуковые комплексы различного базирования будут основой российских сил неядерного сдерживания. Министр провёл совещание о дополнительных закупках такого оружия, а также дальнобойных высокоточных ракет.

Как ранее сообщали «Известия», для бомбардировщиков Ту-22М3 разрабатывается и дальнобойная гиперзвуковая ракета «Гремлин», испытания которой должны завершиться в 2023 году. «Острота» будет иметь меньшую дальность по сравнению с ней.

Официальной информации о характеристиках таких проектов нет, но, судя по всему, гиперзвуковые комплексы, которые сейчас создаются для оперативно-тактической авиации, могут одновременно использоваться и на самолетах стратегической авиации. Именно к ней относятся дальние бомбардировщики Ту-22М3, пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Гиперзвуковые ракеты для современных средств противовоздушной обороны являются почти неуязвимой целью, их очень сложно, практически невозможно сбить. Соответственно, если для одного вида авиации создается такое эффективное оружие, то логично использовать его и на самолетах дальней авиации. Используя эти боеприпасы, они смогут расчищать себе путь, уничтожая комплексы ПВО, совершая прорывы в интересах стратегических операций, — заключил эксперт.

Гиперзвуковая гонка

В передовых армиях мира сейчас идёт гонка за скорейшую разработку и постановку в строй высокотехнологичных гиперзвуковых ракет, способных полностью изменить современное поле боя. Они создаются в нескольких передовых странах не только для авиации, но и в вариантах наземного и морского базирования.

Россия первой поставила на вооружение гиперзвуковые ракеты. С конца 2017 года на опытно-боевое дежурство заступили модернизированные перехватчики МиГ-31К с комплексом «Кинжал». Поставлены на вооружение и шахтные межконтинентальные «Авангарды» с ядерной боевой частью.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» на базе МиГ-31К Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Также завершаются в нашей стране испытания единственных в мире гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» корабельного базирования. Сейчас их тестируют на борту фрегатов проекта 22350, но затем смогут применять для поражения сухопутных и наземных целей многие крупные корабли, оснащённые современными вертикальными пусковыми установками.

ВВС США создаёт собственную гиперзвуковую ракету AGM-183 для стратегических бомбардировщиков B-52H. 5 апреля этого года первые лётные испытания созданного в большой спешке прототипа завершились неудачей. Боеприпас не отделился от тестового самолёта-носителя. Тем не менее, задача завершить его разработку и поставить в строй к середине 2020-х годов стоит по-прежнему. Одновременно в Штатах ведётся ещё несколько программ подобных вооружений в интересах флота и сухопутных сил.

Китай уже развернул собственные наземные баллистические ракеты средней дальности DF-17 с гиперзвуковыми боевыми блоками. Они предназначены для поражения хорошо защищённых корабельных отрядов, включая авианосные ударные группировки.

Самолеты для новинки

Новую малогабаритную гиперзвуковую ракету должны получить на вооружение бомбардировщики Су-34 и Ту-22М3, относящиеся к стратегической и оперативно-тактической авиации.

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Первый образец впервые поднялся в воздух 20 июня 1977-го. Уже на следующий год его запустили в серийное производство.

Всего было построено около 500 Ту-22М различных модификаций. Бомбардировщик применялся в боевых действиях в Афганистане, Южной Осетии и Сирии.

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 во время взлета Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

В 2018 году в рамках масштабной программы модернизации был создан усовершенствованный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М. На нём установили новый комплекс современного бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. Проведенные работы значительно расширили потенциал авиационного комплекса, повысили боевую эффективность и радиус действия.

Бомбардировщик Су-34 официально приняли на вооружение в марте 2014 года для замены Су-24М. Машина имеет высокие характеристики по дальности полета и возможность дозаправки в воздухе. Вооруженные «тридцать четвёртыми» авиачасти специализируются на применении высокоточного оружия. В Сирии именно на этот тип бомбардировщиков приходилось основное количество использованных «умных» бомб и ракет.

Сейчас на вооружении отечественных ВКС находятся более сотни таких бомбардировщиков. Разработан и запущен в производство их модернизированный вариант Су-34М. Сообщалось, что он будет иметь расширенный набор вооружений по сравнению с базовой версией.

Антон Лавров